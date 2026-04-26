Tα scandi girls είναι γνωστά για το αξεπέραστο στιλ τους.

Οι κομψές Σκανδιναβές με τα ανεπιτήδευτα σύνολά τους, αποτελούν πάντοτε πηγή έμπνευσης σε ό,τι αφορά styling.

Με γνώμονα τη λειτουργικότητα, σε συνδυασμό με τη φινέτσα που τις διακατέχει, οι ντελικάτες Σκανδιναβές φορούν κομμάτια που τους χαρίζουν στιλιστική άνεση, με τέτοιο τρόπο που δεν μπορεί κανένα outfit να αποτύχει.

Με έξυπνα και απλά trick καταφέρνουν να απογειώνουν κάθε τους εμφάνιση, ποια είναι όμως τα πιο κοινά τους μυστικά; Παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει μερικά από τα styling tricks στα οποία ορκίζονται για να δοκιμάσεις και να υιοθετήσεις αυτή τη Σκανδιναβική φινέτσα που τις διακατέχει.

Τα styling tricks στα οποία ορκίζονται οι πιο κομψές Σκανδιναβές και κάνουν κάθε outfits να δείχνει πιο σικάτο

«Ναι» στις αντιθέσεις

Η ισορροπία ανάμεσα σε υφές είναι το «κλειδί» για κάθε κομψή εμφάνιση. Σκέψου ένα δερμάτινο jacket φορεμένο επάνω από ένα δαντελένιο φόρεμα. Το αποτέλεσμα είναι σύγχρονο αλλά και θηλυκό.

Διπλές ζώνες

Το trick αυτό τονίζει τη μέση και δίνει ενδιαφέρον ακόμη και στο πιο απλό outfit ενώ παράλληλα είναι ιδανικό πάνω από φορέματα, σακάκια ή oversized κομμάτια.

Total white looks

Το λευκό από την κορυφή μέχρι τα νύχια δείχνει πάντα πολυτελές. Το μυστικό είναι να συνδυάζεις διαφορετικές υφές για να μην δείχνει επίπεδο το σύνολο.

Statement καπέλα

Ένα καπέλο μπορεί να αλλάξει εντελώς ένα look. Από berets μέχρι πιο ιδιαίτερα σχέδια, προσθέτει χαρακτήρα και προσωπικότητα.

Statement σκουλαρίκια

Τα κοσμήματα παραμένουν το πιο εύκολο upgrade. Minimal σκουλαρίκια σε ασημί αποχρώσεις δίνουν καθαρό και σύγχρονο αποτέλεσμα.