Τα basics είναι εκείνα τα κομμάτια που μπορούν να φορεθούν ξανά και ξανά, να συνδυαστούν με αμέτρητους τρόπους και να δημιουργήσουν looks που δείχνουν πάντα προσεγμένα χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια, ωστόσο, οι σύγχρονες fashion lovers δεν επενδύουν πλέον μόνο στα κλασικά basics, αλλά σε updated εκδοχές τους που χαρίζουν έναν πιο fashion-forward χαρακτήρα ακόμα και στο πιο minimal outfit.

Αυτή ακριβώς είναι και η φιλοσοφία μιας επιτυχημένης capsule wardrobe άλλωστε. Λγότερα αλλά πιο ευέλικτα κομμάτια, που μπορούν να προσαρμοστούν σε κάθε περίσταση και να δημιουργήσουν ανεπιτήδευτα κομψές εμφανίσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Με τις σωστές επιλογές, ακόμη και τα πιο απλά items αποκτούν μια μοναδική αισθητική και γίνονται το απόλυτο styling εργαλείο για την άνοιξη και το καλοκαίρι.

Ποια είναι όμως τα 4 basics που αξίζουν μια θέση στη συλλογή σου τώρα;

Τα 4 basics που χρειάζεσαι τώρα για μια chic και ευέλικτη capsule γκαρνταρόμπα

Τaffeta pants

Υπάρχει μια ξεκάθαρη στροφή από το quiet luxury σε κάτι πιο παιχνιδιάρικο στη μόδα και, τα taffeta pants με τη χαρακτηριστική τους υφή, τα έντονα χρώματα αλλά και τις πιο statement γραμμές όπως barrel, wide-leg και cargo, έχουν καταφέρει να ξεχωρίσουν. Τα taffeta pants δίνουν όγκο και σχήμα, είναι άνετα αλλά όχι «πρόχειρα» και κάνουν ακόμα και το πιο basic look να φαίνεται μοναδικό.

Polo shirt

Το διαχρονικό polo shirt, η μπλούζα με τον γιακά, έχει επιστρέψει άκρως ανανεωμένη στις τάσεις του σήμερα, με τις ρίγες και τα έντονα χρώματα να τις κάνουν να ξεχωρίζουν. Σε συλλογές οίκων αλλά και των fast fashion brands θα βρεις ποικιλία σε χρώματα και υφές, και σίγουρα αξίζει να προσθέσεις ένα στη συλλογή σου αφού πρόκειται για την επιτομή της easy wear κομψότητας.

Σορτς με δαντελένιες λεπτομέρειες

Τα σορτς με δαντελένιες λεπτομέρειες είναι ίσως το πιο feminine basic της εποχής. Ρομαντικά αλλά και σύγχρονα, ισορροπούν ανάμεσα στο loungewear και το elevated daywear, δημιουργώντας looks που αποπνέουν μια ανεπιτήδευτη φινέτσα. Οι λεπτομέρειες από δαντέλα χαρίζουν μια lingerie-inspired αισθητική που δείχνει κομψή και συνδυάζεται με όλα.



Αμάνικο ζιβάγκο

Το αγαπημένο της Κάρολιν Μπεσέτ Κένεντι αμάνικο ζιβάγκο είναι η απόδειξη ότι η minimal αισθητική μπορεί να δείχνει εξαιρετικά σοφιστικέ. Εύκολο στο styling, λειτουργεί ως η τέλεια βάση για αμέτρητα outfits. Συνδύασέ το με wide-leg jeans, σατέν φούστα ή και βερμούδα για ένα σύγχρονο look που αποπνέει quiet luxury vibes.