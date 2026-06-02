Το καλοκαίρι του 2026 τα σανδάλια της... γιαγιάς επιστρέφουν πιο δυναμικά από ποτέ και γίνονται η πρώτη επιλογή των It Girls, όχι μόνο για την πρακτικότητά τους αλλά και για την κομψότητα που μπορούν να χαρίσουν. Ναι, μπορούν!

Τα σανδάλια της «γιαγιάς», γνωστά και ως granny sandals, είναι άνετα, κομψά και απίστευτα ευέλικτα, ενώ η «στροφή» των γυναικών της μόδας σε τέτοια σχέδια αποδεικνύει περίτρανα πως η σύγχρονη πολυτέλεια δεν έχει πλέον καμία σχέση με την υπερβολή αλλά με την ανεπιτήδευτη αισθητική και άνεση.

Τα σανδάλια της «γιαγιάς» είναι must επιλογή και ξέρουμε πώς θα τα φορέσεις

Τα granny sandals ξεχωρίζουν για τη διαχρονική τους γραμμή, δερμάτινες υφές, chunky σόλες, φαρδιά λουριά, μεγάλες αγκράφες και σταθερό πάτημα, είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά τους. Πρόκειται για παπούτσια που θυμίζουν κάτι από άλλη εποχή, συνδυάζουν το vintage στοιχείο με τον μινιμαλισμό και ταιριάζουν ιδανικά με τη quiet luxury αισθητική.

Γιατί να τα επιλέξεις λοιπόν; Προσφέρουν άνεση χωρίς να θυσιάζουν το στιλ, μπορούν να φορεθούν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Επιπλέον, έχουν απίστευτη ευελιξία. Μπορούν να φορεθούν με λινά σετ, με slip φορέματα και φούστες αλλά και με jeans.

Αν ψάχνεις για έμπνευση πάντως, παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει μια σειρά από εμφανίσεις που μπορείς να αντιγράψεις άφοβα.

