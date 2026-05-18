Η Ντούα Λίπα έχει έναν μοναδικό τρόπο να συνδυάζει casual κομμάτια με πιο statement λεπτομέρειες, δημιουργώντας looks που μοιάζουν ανεπιτήδευτα αλλά ταυτόχρονα απόλυτα προσεγμένα, για αυτό και κάθε της look αποτελεί στιλιστική έμπνευση.

Σε πρόσφατη εμφάνισή της στην Κοπεγχάγη, η Ντούα Λίπα απέδειξε πως ακόμη και ένα απλό denim σορτσάκι μπορεί να αποκτήσει elevated αισθητική με τα σωστά αξεσουάρ. Το συνδύασε με μαρινιέρα και το κομμάτι που απογείωσε το look της ήταν τα thong heels που επέλεξε, τα μίνιμαλ πέδιλα τα οποία αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες τάσεις του καλοκαιριού.

Από τις πασαρέλες μέχρι το street style, τα thong heels έχουν επιστρέψει δυναμικά και θα κυριαρχήσουν και φέτος στις καλοκαιρινές εμφανίσεις καθώς συνδυάζουν άνεση, θηλυκότητα και ανεπιτήδευτη κομψότητα.

Σορτσάκι και thong heels: Η Ντούα Λίπα σού δείχνει πώς να απογειώσεις τον πιο καλοκαιρινό συνδυασμό

Αν θέλεις να υιοθετήσεις το look της Ντούα Λίπα, το πρώτο βήμα είναι να επενδύσεις στο σωστό σορτσάκι. Το ψηλόμεσο denim short με καθαρές γραμμές ή διακριτικά ξέφτια αποτελεί ένα από τα πιο ευκολοφόρετα και κολακεύει μάλιστα σχεδόν κάθε σιλουέτα ενώ σε συνδυασμό με τα thong heels θα απογειώσεις κάθε outfit προσθέτοντας θηλυκότητα χωρίς υπερβολές στην εμφάνισή σου.

Instagram/@dualipa

Για πιο πρωινές εμφανίσεις, μπορείς να φορέσεις το σορτσάκι με oversized πουκάμισο ή μία μαρινιέρα, ακριβώς σαν τη Ντούα Λίπα, αν όμως θέλεις κάτι πιο βραδινό, τότε ένα blazer, ένα top και χρυσά κοσμήματα αρκούν για να μετατρέψουν το denim shorts σε ιδανική επιλογή ακόμη και για cocktails στην πόλη.

