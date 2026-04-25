5 thong heels από τα Zara που συνδυάζουν άνεση και κομψότητα με μοναδικό τρόπο
ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ
25 Απριλίου 2026
Τα thong heels, τα πέδιλα που γοήτευσαν τις γενιές των '00s, εξακολουθούν να χαρίζουν μια αβίαστη κομψότητα στις γυναίκες του σήμερα. Οι σαγιονάρες με το διακριτικό και λεπτό τακούνι γίνονται η αγαπημένη επιλογή των fashionistas, για κάθε στιγμή της ημέρας και μάλιστα τις συνδυάζουν με κάθε σύνολο της γκαρνταρόμπας τους.
Στα street style looks και τις εμφανίσεις των fashion lovers θα τα δεις κυρίως με αέρινα φορέματα και λινά σετ, με πιο χαλαρές και φαρδιές γραμμές ακόμη και κοστούμια ή και tailored βερμούδες ενώ το καλύτερο είναι πως μπορούν να φορεθούν από τα πρωινά στο γραφείο μέχρι και τις χαλαρές εξόδους των διακοπών.
Αν θέλεις να προσθέσεις λοιπόν στη συλλογή σου και εσύ ένα ζευγάρι thong heels, παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει 5 σχέδια από τα Zara, τα οποία σίγουρα θα γίνουν ανάρπαστα.
Δες τα thong heels από τα Zara παρακάτω
Πέδιλο με τακούνι και λουρί/ Δες εδώ
Δερμάτινο πέδιλο με λουράκι/ Δες εδώ
Thong heel με λουράκια/ Δες εδώ
Πέδιλο με τακούνι από καστόρι/ Δες εδώ
Δερμάτινο πέδιλο με λουρί και αγκράφα/ Δες εδώ
