Η λεπτομέρεια που θα κάνει κάθε σου look να μοιάζει σαν καλοκαιρινή όαση

Αν υπάρχει ένα κομμάτι που υπόσχεται να αντικαταστήσει τα κλασικά pyjama pants αυτό το καλοκαίρι, αυτό είναι το παντελόνι με τα κεντήματα.

Άνετο, αέρινο και με μια ρομαντική διάθεση που απογειώνει ακόμα και το πιο βαρετό outfit,το παντελόνι με κεντημένη λεπτομέρεια έχει ήδη γίνει η αγαπημένη επιλογή των πιο στιλάτων γυναικών, με τα brands ήδη να τα έχουν κυκλοφορήσει στις καλοκαιρινές τους συλλογές.

Γιατί έχουν ξεχωρίσει τα παντελόνια με λεπτομέρεια κέντημα;

Τα κεντημένα παντελόνια συνδυάζουν όλα όσα ζητά η γυναίκα του σήμερα. Χαρίζει άνεση, θηλυκότητα και προσωπικότητα. Είναι η ιδανική λύση για εμφανίσεις που δείχνουν προσεγμένες χωρίς να απαιτούν ιδιαίτερη προσπάθεια ενώ μπορεί να φορεθεί από τις πρωινές εμφανίσεις στο γραφείο μέχρι και τις καλοκαιρινές διακοπές.

Τα λινά υφάσματα, οι διάτρητες λεπτομέρειες και τα floral κεντήματα στα παντελόνια δίνουν μια ανεπανάληπτη φρεσκάδα ενώ συνάμα ανανεώνουν την καλοκαιρινή γκαρνταρόμπα χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.

Πώς θα τα φορέσεις; Θα δείχνουν τέλεια με ένα tank top αλλά και με oversized πουκάμισο, με ένα t-shirt ή και lingerie to.

Πάρε έμπνευση από τα παρακάτω looks για να προσθέσεις ένα κεντημένο παντελόνι στη συλλογή σου