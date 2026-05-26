Το πιο juicy χρώμα του καλοκαιριού είναι φίνο και στιλάτο - Το φόρεσε και η Ντούα Λίπα

Το strawberry red φαίνεται πως είναι το χρώμα που θα κυριαρχήσει αυτό το καλοκαίρι — και η Ντούα Λίπα μόλις επιβεβαίωσε τη δυναμική του με τον πιο στιλάτο τρόπο.

Η Ντούα Λίπα εμφανίστηκε πρόσφατα φορώντας ένα εντυπωσιακό τοπ σε χρώμα strawberry red, αποδεικνύοντας πως η συγκεκριμένη απόχρωση δεν είναι απλώς ακόμη ένα trend, αλλά το πιο κομψό και κολακευτικό χρώμα της σεζόν. Θηλυκό και πιο σοφιστικέ από το κλασικό κόκκινο, το strawberry red αναδεικνύει μοναδικά τις μαυρισμένες επιδερμίδες (ένας λόγος που θα κυριαρχήσει και το καλοκαίρι) και χαρίζει μια φρεσκάδα που όλες αναζητούμε αυτή την εποχή.

Το strawberry red, ή αλλιώς το κόκκινο της φράουλας, ξεχωρίζει γιατί ισορροπεί ανάμεσα στη ζεστασιά και τη φρεσκάδα. Σε αντίθεση με το tomato red ή τις πιο πορτοκαλί αποχρώσεις του κόκκινου που είδαμε τις προηγούμενες σεζόν, διαθέτει πιο ψυχρούς υποτόνους, κάτι που το κάνει πιο elegant και πιο εύκολο να φορεθεί από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που το βλέπουμε όλο και περισσότερο, τόσο στις πασαρέλες όσο και στις street style εμφανίσεις των celebrities. Οίκοι όπως Hermès, Givenchy και Chanel ανέδειξαν τη συγκεκριμένη απόχρωση στις συλλογές τους, ενώ style icons όπως και η Ντούα Λίπα το έχουν ήδη προσθέσει στη συλλογή τους.

Ο λόγος που οι γυναίκες το επιλέγουν τόσο έντονα φέτος είναι γιατί καταφέρνει να κάνει κάθε look να δείχνει πιο ενημερωμένο χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Ένα strawberry red φόρεμα αρκεί από μόνο του για να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο outfit ενώ ακόμη και μια μικρή πινελιά, όπως ένα top, μπορεί να απογειώσει ακόμη και το πιο basic look.

Πώς θα το φορέσεις; Το strawberry red συνδυάζεται υπέροχα με λευκό, μπεζ, denim, ακόμη και chocolate brown, ενώ για μια αντίθεση που ξεχωρίζει ταιριάζει τέλεια με powder pink και γαλάζιο

Αν θέλεις να υιοθετήσεις την τάση με πιο διακριτικό τρόπο, μπορείς να ξεκινήσεις με αξεσουάρ: μία strawberry red shoulder bag, φλατ ή ακόμη και ένα κραγιόν στην ίδια juicy απόχρωση αρκούν για να κάνουν τη διαφορά. Πάρε έμπνευση από τα παρακάτω looks και πρόσθεσε το πιο juicy χρώμα του καλοκαιριού στη συλλογή σου.

