Για κομψές και πάντα στιλάτες εμφανίσεις

Ποιος είπε πως πρέπει αναλόγως με την ηλικία πρέπει να περιορίζουμε τις στιλιστικές μας επιλογές και να στρεφόμαστε αποκλειστικά σε ουδέτερους τόνους; Η μόδα του σήμερα έχει αφήσει πίσω της τους στερεοτυπικούς κανόνες και φυσικά η ηλικία δεν αποτελεί εμπόδιο για την προσωπική έκφραση, ούτε φυσικά «απαγορεύει» τα έντονα χρώματα.

Πολλές από τις πιο καλοντυμένες γυναίκες άνω των 50 αποδεικνύουν καθημερινά ότι το χρώμα μπορεί να ανανεώσει μια εμφάνιση, να φωτίσει το πρόσωπο και να προσθέσει αυτοπεποίθηση σε κάθε σύνολο.

Πώς θα προσθέσεις το χρώμα στα looks σου; Το μυστικό δεν βρίσκεται στο να ακολουθείς πιστά τις τάσεις, αλλά στο να ενσωματώνεις αποχρώσεις που σε κάνουν να νιώθεις όμορφα αν λοιπόν θέλεις να ξεφύγεις από τα κλασικά χρώματα έχουμε συγκεντρώσει μερικές προτάσεις που μπορείς να τολμήσεις.

Πώς να προσθέσεις χρώμα στα looks σου αν είσαι άνω των 50

Φούξια

Το φούξια είναι από τις πιο δυναμικές και θηλυκές αποχρώσεις που μπορείς να εντάξεις στην γκαρνταρόμπα σου. Αν και θεωρείται τολμηρό, στην πραγματικότητα συνδυάζεται εύκολα με λευκό, navy μπλε, μπεζ και denim. Ένα φούξια πουκάμισο ή ένα αέρινο φόρεμα σε αυτή την απόχρωση αρκεί για να δώσει ζωντάνια ακόμη και στο πιο απλό look.

Μπλε του κοβαλτίου

Το μπλε του κοβαλτίου αποπνέει κομψότητα και δυναμισμό ταυτόχρονα, άσε που βρίσκεται παντού στις τάσεις του σήμερα. Πρόκειται για ένα χρώμα που κολακεύει σχεδόν όλους τους τόνους επιδερμίδας και μπορεί να φορεθεί τόσο την ημέρα όσο και το βράδυ. Ένα blazer, ένα παντελόνι ή ακόμη και μια σατέν μπλούζα σε αυτή την απόχρωση μπορεί να αναβαθμίσει αμέσως το ντύσιμό σου.

Μωβ

Από τις απαλές λιλά αποχρώσεις μέχρι το royal purple, το μωβ προσθέτει μια αίσθηση πολυτέλειας και φινέτσας. Είναι ιδανικό για όσες θέλουν να δοκιμάσουν χρώμα χωρίς να στραφούν σε κάτι υπερβολικά έντονο αν λοιπόν θέλεις να το δοκιμάσεις συνδύασέ το με λευκό και ασημένια αξεσουάρ για ένα κομψό και σύγχρονο αποτέλεσμα. Αν πάλι θέλεις πιο τολμηρό αποτέλεσμα ο συνδυασμός πορτοκαλί και μωβ θα σε κάνει να δείχνεις super στιλάτη.

Κίτρινο

Αν διστάζεις να το φορέσεις ξεκίνα με μια μπλούζα, ένα πουκάμισο ή με αξεσουάρ, όπως μία τσάντα. Οι πιο ζεστές αποχρώσεις του κίτρινου δείχνουν ιδιαίτερα όμορφες όταν συνδυάζονται με λευκό λινό ή γήινους τόνους.

Σμαραγδί

Το πράσινο και δη το σμαραγδί είναι ένα από τα πιο κομψά χρώματα καθώς αποπνέει πολυτέλεια και διαχρονικότητα. Ταιριάζει υπέροχα με χρυσά κοσμήματα και, ναι, ένα σμαραγδί φόρεμα ή ένα lingerie τοπ μπορεί να γίνει το πιο εντυπωσιακό κομμάτι της ντουλάπας σου.

Κόκκινο

Ένα κόκκινο τοπ, ένα ζευγάρι παπούτσια ή ένα κραγιόν στην ίδια απόχρωση μπορούν να κάνουν τη διαφορά και να δώσουν χαρακτήρα σε μια εμφάνιση. Το κόκκινο χρώμα μπορεί να μοιάζει τολμηρό αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα χρώμα επιτομή της κομψότητας.