Αντί για τζιν: 5 + 1 ευέλικτες (αλλά πάντα στιλάτες) επιλογές για τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού

Αποτελούν ιδανική βάση για καθημερινά αλλά και πιο προσεγμένα looks

Το τζιν αποτελεί αναμφισβήτητα ένα από τα πιο διαχρονικά κομμάτια κάθε γκαρνταρόμπας ωστόσο, όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει και οι καλοκαιρινές ημέρες γίνονται ολοένα και πιο ζεστές, ακόμη και το αγαπημένο μας denim γίνεται λιγότερο πρακτικό.

Τα τελευταία χρόνια, τα It Girls με τις στιλιστικές επιλογές τους έχουν αποδείξει πως υπάρχουν αρκετές επιλογές παντελονιών που μπορούν να αντικαταστήσουν επάξια το τζιν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Με ανάλαφρα υφάσματα, χαλαρές γραμμές και κομψές σιλουέτες, έχουμε συγκεντρώσει παρακάτω τα σχέδια που αποτελούν ιδανική βάση για καθημερινά αλλά και πιο προσεγμένα looks.

Οι καλύτερες εναλλακτικές στο τζιν για το καλοκαίρι

• Λινό παντελόνι

Το λινό παραμένει ο αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής του καλοκαιριού. Δροσερό, ελαφρύ και κομψό, προσφέρει άνεση ακόμη και στις πιο ζεστές ημέρες. Συνδυάζεται εύκολα με tank tops, λευκά πουκάμισα ή cropped tops και ταιριάζει τόσο σε casual όσο και σε πιο σοφιστικέ εμφανίσεις.

• Παντελόνα

Οι φαρδιές γραμμές επιστρέφουν κάθε καλοκαίρι. Η παντελόνα χαρίζει αίσθηση ελευθερίας και δημιουργεί μια κομψή, αέρινη σιλουέτα. Σε ουδέτερες αποχρώσεις μπορεί να φορεθεί από το πρωί στο γραφείο μέχρι το βράδυ με ένα ζευγάρι πέδιλα.

• Tailored παντελόνι με φαρδιά γραμμή

Τα tailored trousers έχουν ξεπεράσει τα όρια του office wear. Οι πιο χαλαρές εκδοχές τους σε βαμβακερά ή ελαφριά υφάσματα αποτελούν μία από τις πιο κομψές εναλλακτικές του denim. Συνδυάζονται ιδανικά με basic T-shirts και μίνιμαλ σανδάλια.

• Cargo παντελόνι

Για όσες αγαπούν το πιο σύγχρονο και ανεπιτήδευτο στιλ, το cargo παντελόνι αποτελεί μια πρακτική αλλά και fashion-forward επιλογή. Οι νέες εκδοχές του είναι πιο κομψές και λιγότερο ογκώδεις, ενώ φοριούνται εύκολα με tank tops, πουκάμισα ή ακόμη και σακάκια.

• Κάπρι παντελόνι

Η τάση των '00s συνεχίζει να επηρεάζει τη μόδα και, το κάπρι παντελόνι παραμένει στις κορυφαίες επιλογές των fashionistas. Συνδυάζεται με μπαλαρίνες, kitten heels ή flat σανδάλια και προσφέρει μια πιο σύγχρονη και ανανεωμένη εκδοχή του καλοκαιρινού ντυσίματος.

• Πλεκτό ή crochet παντελόνι

Η έξτρα επιλογή που βλέπουμε όλο και συχνότερα στις εμφανίσεις των fashion influencers. Τα πλεκτά και crochet παντελόνια προσθέτουν υφή και ενδιαφέρον σε ένα outfit, ενώ είναι ιδανικά για διακοπές, νησιωτικές αποδράσεις και εμφανίσεις δίπλα στη θάλασσα. Συνδυάζονται άψογα με λινά πουκάμισα, μαγιό και φυσικά αξεσουάρ.