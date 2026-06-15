Από τις σαγιονάρες μέχρι τα mesh φλατ

Κάθε καλοκαίρι φέρνει μαζί του νέες τάσεις στα παπούτσια ωστόσο το καλοκαίρι του 2026 ανήκει στα μίνιμαλ σχέδια που αποπνέουν ανεπιτήδευτη πολυτέλεια και μπορούν να φορεθούν από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Από τις κλασικές σαγιονάρες μέχρι τις πιο εκλεπτυσμένες μπαλαρίνες, τα φετινά trends αποδεικνύουν ότι το στιλ δεν χρειάζεται υπερβολές, αντίθετα, βασίζεται σε καθαρές γραμμές, ευέλικτα σχέδια και παπούτσια που ταιριάζουν σχεδόν με τα πάντα.

Ποια παπούτσια θα κάνουν λοιπόν θραύση αυτό το καλοκαίρι; Δες παρακάτω τη λίστα με τα σχέδια που θα φορά κάθε ενημερωμένη γυναίκα της μόδας.

5 παπούτσια που φορούν όλα τα It Girls τώρα– Είναι άνετα και κομψά, ταιριάζουν με τα πάντα



Μαύρες σαγιονάρες

Οι μαύρες σαγιονάρες επιστρέφουν για ακόμη μια σεζόν και αποτελούν ίσως το πιο απλό αλλά και πιο κομψό παπούτσι της σεζόν. Τα It Girls τα συνδυάζουν με τζιν, λινά παντελόνια, μίντι φούστες αλλά ακόμη και κοστούμια, αποδεικνύοντας ότι η απλότητα μπορεί να είναι εξαιρετικά chic.

Mesh φλατ

Οι διάφανες μπαλαρίνες από δίχτυ συνεχίζουν να πρωταγωνιστούν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Συνδυάζουν την άνεση των φλατ με την αέρινη αίσθηση που απαιτεί το καλοκαίρι, αφήνοντας το πόδι να «αναπνέει» χωρίς να χάνουν την κομψότητά τους. Φοριούνται εύκολα με φορέματα, tailored παντελόνια ή ακόμη και denim looks.

Μαύρα Sneakers

Τα λευκά sneakers μπορεί να θεωρούνται κλασική επιλογή όμως τα μαύρα σχέδια κερδίζουν έδαφος. Με μίνιμαλ αισθητική και καθαρές γραμμές, προσφέρουν μια πιο sophisticated εκδοχή του καθημερινού sneaker.

Wedge Thong Sandals

Η επιστροφή των '00s συνεχίζεται και τα wedge thong sandals αποτελούν μία από τις πιο χαρακτηριστικές τάσεις της χρονιάς. Το σχέδιο συνδυάζει τη χαλαρή διάθεση των flip flops με το ύψος και τη θηλυκότητα μιας πλατφόρμας.

Μπαλαρίνες με χοντρό τακούνι

Οι κλασικές μπαλαρίνες εξελίσσονται και αποκτούν χαμηλό τακούνι. Το αποτέλεσμα είναι ένα παπούτσι που προσφέρει περισσότερη κομψότητα χωρίς να χάνει την άνεσή του. Ταιριάζει εξίσου καλά με wide-leg παντελόνια, μίνι φούστες ή φορέματα και αποτελεί ιδανική επιλογή για το γραφείο αλλά και τις καθημερινές εμφανίσεις.