Monday Inspo: 7 looks με σαγιονάρες που θα σε εμπνεύσουν για τις εμφανίσεις ολόκληρης της εβδομάδας

Οι σαγιονάρες έχουν επανέλθει στις τάσεις του καλοκαιριού και, οι γυναίκες της μόδας τις επιλέγουν ακόμη και για τα looks γραφείου.

Πλαστικές, δερμάτινες και σουέτ, όποιο κι αν είναι το στιλ σου, το φετινό καλοκαίρι έχει και επισήμως επαναφέρει τις σαγιονάρες σε κάθε εκδοχή τους, απόδειξη πως αποτελούν απαραίτητο item για κάθε στιγμή της ημέρας, τόσο στην πόλη όσο και στο νησί.

Αυτό το καλοκαίρι τα σχέδια αντλούν έμπνευση από τις πασαρέλες και συνδυάζουν τη χαλαρή άνεση με την υψηλή μόδα. Όπως έχουμε ήδη δει στις εμφανίσεις των fashionistas αλλά και στα fashion shows, οι must-have σαγιονάρες της εποχής χωρίζονται σε τρεις ξεχωριστές κατηγορίε: τις... «παραλίας», εκείνες από καουτσούκ υλικό, τις πιο chic δερμάτινες και τις σουέτ με ιδιαίτερες λεπτομέρειες.

Πώς θα τις φορέσεις με στιλ; Αν θέλεις κομψότητα αλλά και ευελιξία, οι δερμάτινες και σουέτ σαγιονάρες είναι οι καλύτερες επιλογές για το φετινό καλοκαίρι. Παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει μια σειρά από εμφανίσεις για να εμπνευστείς και να δοκιμάσεις.

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