Ποιο είναι το ιδανικό φόρεμα για τον σωματότυπό σου

Ένα φόρεμα μπορεί να αναδείξει τα δυνατά σου σημεία, να χαρίσει ισορροπία στη σιλουέτα σου και πάνω απ' όλα να σε κάνει να αισθάνεσαι άνετα και γεμάτη αυτοπεποίθηση.

Κάθε σώμα είναι μοναδικό και γι' αυτό δεν υπάρχει ένα φόρεμα που να ταιριάζει σε όλες υπάρχουν όμως συγκεκριμένες γραμμές και σχέδια που κολακεύουν διαφορετικούς σωματότυπους και μπορούν να μεταμορφώσουν μια εμφάνιση.

Ποιο φόρεμα ταιριάζει καλύτερα στον σωματότυπό σου

Α-Line

Η Α-line γραμμή στενεύει στη μέση και ανοίγει απαλά προς τα κάτω, δημιουργώντας μια ισορροπημένη σιλουέτα. Είναι μία από τις πιο διαχρονικές επιλογές, καθώς κολακεύει τους περισσότερους σωματότυπους και προσφέρει άνεση σε κάθε περίσταση. Είναι ιδανικό για σωματότυπο αχλάδι, κλεψύδρα και μήλο

Wrap Dress

Το κρουαζέ φόρεμα αγκαλιάζει το σώμα και τονίζει φυσικά τη μέση. Δημιουργεί θηλυκές καμπύλες χωρίς να πιέζει το σώμα και προσφέρει κομψότητα τόσο στις καθημερινές όσο και στις πιο επίσημες εμφανίσεις. Ιδανικό για σωματότυπο κλεψύδρα, μήλο και ρθογώνιο σωματότυπο

Empire Waist

Με τη μέση να βρίσκεται ακριβώς κάτω από το στήθος, το συγκεκριμένο σχέδιο χαρίζει μήκος στη σιλουέτα και δημιουργεί μια αέρινη και ρομαντική εικόνα. Είναι εξαιρετική επιλογή για όσες επιθυμούν ένα πιο ανάλαφρο και άνετο αποτέλεσμα. Ιδανικό για σωματότυπο μήλο και petite σιλουέτες



Fit και Flare

Εφαρμόζει στο επάνω μέρος και ανοίγει από τη μέση και κάτω, δημιουργώντας όμορφες αναλογίες. Τονίζει τη μέση και προσθέτει κίνηση, χαρίζοντας ένα κομψό και ιδιαίτερα θηλυκό αποτέλεσμα. Ιδανικά για σωματότυπο κλεψύδρα, αχλάδι και ορθογώνιο σωματότυπο.

Maxi

Τα maxi φορέματα προσφέρουν κομψότητα και άνεση ταυτόχρονα. Οι μακριές γραμμές επιμηκύνουν οπτικά το σώμα, ενώ τα αέρινα υφάσματα δημιουργούν μια εντυπωσιακή αλλά ανεπιτήδευτη εμφάνιση. Είναι ιδανικά για ψηλές γυναίκες, σωματότυπο κλεψύδρα και σωματότυπο μήλο.