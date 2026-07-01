Το crochet φόρεμα επιστρέφει δυναμικά και, φέτος αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες τάσεις του καλοκαιριού.

Ανάλαφρο, κομψό και με έντονο bohemian χαρακτήρα, είναι το κομμάτι που μπορεί να σε συνοδεύσει από την παραλία μέχρι μια βραδινή έξοδο στο νησί, πώς θα το φορέσεις όμως; Τα crochet φόρεματα ξεχωρίζουν για τη χειροποίητη αισθητική και τα ιδιαίτερα σχέδιά τους.



Κυκλοφορούν σε mini, midi και maxi μήκη και θα τα βρεις τόσο σε πιο διάφανες εκδοχές για την παραλία όσο και σε φοδραρισμένα σχέδια που φοριούνται άνετα και στην πόλη.

Τα crochet φορέματα είναι η επιτομή του boho style και ξέρουμε πώς τα φορούν οι πιο στιλάτες γυναίκες

Η επιστροφή του πλεκτού δεν είναι τυχαία καθώς η μόδα στρέφεται ολοένα και περισσότερο σε φυσικές υφές και διαχρονικά κομμάτια, με το στιλ αυτό να συνδυάζει όλα τα παραπάνω προσφέροντας μια αίσθηση καλοκαιρινής ανεμελιάς χωρίς βέβαια να χάνει τον elegant χαρακτήρα του.

Παράλληλα, η αισθητική των '70s και το boho chic στιλ συνεχίζουν να επηρεάζουν τις συλλογές των σχεδιαστών, καθιστόντας το crochet ένα από τα πιο περιζήτητα υφάσματα της σεζόν.

Γιατί να επενδύσεις σε ένα πλεκτό φόρεμα;

Είναι ευέλικτο

Ένα crochet φόρεμα μπορεί να φορεθεί στην παραλία ως στιλάτο cover-up, αλλά και στη βόλτα ή το βραδινό δείπνο με τα σωστά αξεσουάρ.

Δεν φεύγει ποτέ από τη μόδα

Παρότι κάθε καλοκαίρι επανέρχεται πιο δυναμικά, το crochet αποτελεί διαχρονική επιλογή που μπορείς να φοράς για χρόνια.

Χαρίζει ένα ανεπιτίδευτα chic αποτέλεσμα

Η ιδιαίτερη πλέξη του κάνει ακόμη και το πιο απλό outfit να δείχνει προσεγμένο, χωρίς να χρειάζεται υπερβολικό styling.

Ταιριάζει σε κάθε στιλ

Είτε αγαπάς το minimal στιλ, είτε προτιμάς το boho ή resort style, υπάρχει ένα crochet φόρεμα που ταιριάζει στην αισθητική σου.

Πώς να φορέσεις το crochet φόρεμα



Ο πιο εύκολος τρόπος είναι να το φορέσεις επάνω από το μαγιό σου. Συνδύασέ το με δερμάτινα σανδάλια, ψάθινη τσάντα και oversized γυαλιά ηλίου για ένα κομψό resort look ή πες «ναι» σε ένα φόρεμα με φόδρα, flat πέδιλα ή εσπαντρίγιες και διακριτικά κοσμήματα για την πόλη.

Τέλος, για μία βραδινή έξοδο, ένα μαύρο crochet φόρεμα μπορεί να δείχνει ιδιαίτερα κομψό όταν συνδυάζεται με πέδιλα, χρυσά αξεσουάρ και ένα clutch.

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