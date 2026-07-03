Οι τσάντες που πρέπει σίγουρα να έχεις μαζί σου στις διακοπές – Είναι και στις τάσεις του καλοκαιριού

Το καλοκαίρι είναι η εποχή που το στιλ γίνεται πιο ανάλαφρο και πιο ανέμελο.

Αρκούν ένα λινό φόρεμα, ένα ζευγάρι άνετα σανδάλια και η σωστή τσάντα για να δημιουργήσεις ένα ολοκληρωμένο look που θα σε συνοδεύσει από τις πρωινές βόλτες μέχρι τα βραδινά κοκτέιλ δίπλα στη θάλασσα.

Οι τάσεις της σεζόν γενικά αλλά και ειδικά σε ό,τι αφορά το στιλ, δεν βασίζονται μόνο στην αισθητική αλλά δίνουν έμφαση στη λειτουργικότητα. Αν ετοιμάζεις λοιπόν ήδη τη βαλίτσα των διακοπών σου, παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει τις τσάντες που αξίζει να έχουν μια θέση στα summer looks σου.

Οι τσάντες που πρέπει σίγουρα να έχεις μαζί σου στις διακοπές

Πλεκτές

Υπάρχουν κομμάτια που δεν φεύγουν ποτέ από τη μόδα και οι πλεκτές τσάντες είναι σίγουρα ένα από αυτά. Με φυσική υφή και ανεπιτήδευτη κομψότητα, συνδυάζεται ιδανικά με λινά σύνολα, αέρινα φορέματα αλλά και το αγαπημένο σου μαγιό.

Pouches

Οι oversized καθημερινές τσάντες δίνουν τη θέση τους σε πιο μικρά σχέδια που χωρούν μόνο τα απολύτως απαραίτητα. Τα στιλάτα pouches πρωταγωνιστούν κινητό, πορτοφόλι, γυαλιά ηλίου και lip gloss είναι αρκετά για ένα ξέγνοιαστο πρωινό.

Οι shoulder bags των 00s

Η νοσταλγία για τη μόδα των '00s εξακολουθεί να επηρεάζει τις τάσεις και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα και στις τσάντες. Οι χαλαρές shoulder bags επιστρέφουν δυναμικά, προσφέροντας άνεση αλλά και χαρακτήρα σε κάθε εμφάνιση.

East-West

Οι τσάντες με μακρόστενο, λεπτό σχήμα έχουν κατακτήσει τις εμφανίσεις των fashion lovers. Η λιτή γραμμή τους χαρίζει μια πιο σύγχρονη και εκλεπτυσμένη εικόνα, ενώ μπορούν να φορεθούν τόσο σε casual όσο και σε πιο επίσημες περιστάσεις.

Minimal clutches

Τα clutches επιστρέφουν πιο ενημερωμένα και γίνονται πιο ευέλικτα από ποτέ. Δεν προορίζονται αποκλειστικά για επίσημες εμφανίσεις, αλλά φοριούνται πλέον και με καθημερινά σύνολα, προσθέτοντας μια διακριτική πινελιά πολυτέλειας.