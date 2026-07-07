Τα φορέματα που κολακεύουν τις γυναίκες μετά τα 50 – Τι να προσέξεις στην επιλογή
ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ
7 Ιουλίου 2026
Οι πιο κομψές γυναίκες άνω των 50, σε ό,τι αφορά το στιλ τους, έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: προσθέτουν στη συλλογή τους ολοένα και περισσότερα κομμάτια που συνδυάζουν άνεση, ποιότητα και διαχρονική κομψότητα, χωρίς να στερούνται θηλυκότητας.
Όσον αφορά το στιλ και τις επιλογές των looks, δεν υπάρχει σίγουρα κανένας στιλιστικός κανόνας, ή μάλλον καλύτερα, δεν υπάρχει κανέναν στιλιστικό όριο, ωστόσο μία σωστή επιλογή μπορεί να αναδείξει καλύτερα τη σιλουέτα και να βγάλει προς τα έξω τον καλύτερό μας εαυτό.
Για παράδειγμα, ένα φόρεμα σε σωστή γραμμή μπορεί να χαρίσει αυτοπεποίθηση και να προσαρμοστεί εύκολα σε κάθε περίσταση, από ένα πρωινό στο γραφεί, μέχρι και μία καλοκαιρινή έξοδο. Αν λοιπόν βρίσκεσαι στη φάση που ανανεώνεις την γκαρνταρόμπα σου, παρακάτω έχουμε τα φορέματα που αξίζει να προτιμήσεις.
Τα φορέματα που κολακεύουν τις γυναίκες μετά τα 50
A-line φορέματα
Η γραμμή Α θεωρείται μία από τις πιο κολακευτικές επιλογές για κάθε σωματότυπο. Εφαρμόζει διακριτικά στη μέση και ανοίγει προς τα κάτω δημιουργώντας μια αρμονική σιλουέτα χωρίς να αγκαλιάζει έντονα τους γοφούς.
Midi φορέματα
Το midi μήκος αποτελεί σταθερή αξία χάρη στην ισορροπία που προσφέρει ανάμεσα στην κομψότητα και την πρακτικότητα. Προσφέρει άνεση στην κίνηση, ταιριάζει σε κάθε ώρα της ημέρας και συνδυάζεται με κάθε παπούτσι της συλλογής σου.
Φορέματα με μανίκια
Ένα μανίκι μπορεί να κάνει τη διαφορά τόσο αισθητικά όσο και πρακτικά. Διάφανα υφάσματα, δαντέλα ή μανίκια τριών τετάρτων προσθέτουν κομψότητα σε ένα φόρεμα, ενώ προσφέρουν μεγαλύτερη κάλυψη χωρίς να βαραίνουν το αποτέλεσμα.
Editor’s note: Πέρα από τη γραμμή, σημαντικό ρόλο παίζουν και οι λεπτομέρειες και, το σημαντικότερο κριτήριο είναι η εφαρμογή. Μην ξεχνάς πως, ένα φόρεμα δείχνει πραγματικά όμορφο όταν εφαρμόζει σωστά στο σώμα και σε κάνει να αισθάνεσαι άνετα ανεξαρτήτως ηλικίας, δώσε λοιπόν μεγαλύτερη σημασία στη γραμμή και την ποιότητα της
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