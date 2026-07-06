Αυτά είναι τα χρώματα πεντικιούρ που κολακεύουν περισσότερο μετά τα 50

Οι αποχρώσεις που αποπνέουν πολυτέλεια και κάνουν την εμφάνιση να δείχνει πιο νεανική

Το πεντικιούρ δεν έχει κανόνες. Η καλύτερη επιλογή για εσένα είναι αυτή που σε εκφράζει, ταιριάζει με το στιλ σου και σε κάνει να νιώθεις πιο όμορφη. Αν ωστόσο θέλεις να πετύχεις ένα όσο το δυνατόν πιο νεανικό look, υπάρχουν ορισμένες αποχρώσεις που κολακεύουν περισσότερο τα άκρα κι άλλες που καλό θα ήταν να αποφεύγεις καθώς μπορεί να τονίσουν τα σημάδια γήρανσης στην περιοχή. Δες παρακάτω ποια είναι τα καλύτερα χρώματα πεντικιούρ μετά τα 50 και πήγαινε προετοιμασμένη στο επόμενο ραντεβού σου στο nail salon:

Αυτά είναι τα πιο κολακευτικά χρώματα πεντικιούρ μετά τα 50

Classic Red

Το κόκκινο παραμένει η πιο ασφαλής και κομψή επιλογή για κάθε ηλικία. Ιδιαίτερα κολακευτικές είναι οι βαθιές αποχρώσεις του κόκκινου, όπως το κερασί, οι οποίες προσδίδουν φινέτσα και πολυτέλεια, ενώ συνδυάζονται με κάθε look και ταιριάζουν σε κάθε περίσταση.

Milky Nude & Pink

Οι ημιδιάφανες μπεζ, ροζ και σαμπανιζέ αποχρώσεις αποτελούν μια εξίσου κολακευτική επιλογή, καθώς κάνουν τα νύχια να δείχνουν πιο κομψά, ενώ ταιριάζουν με κάθε χρώμα επιδερμίδας και δημιουργούν ένα καθαρό και περιποιημένο αποτέλεσμα.

Burgundy

Οι βαθιές αποχρώσεις του μπορντό και του δαμασκηνί αποτελούν εξαιρετική επιλογή, καθώς αποπνέουν πολυτέλεια και class, ενώ δείχνουν ιδιαίτερα κομψά τόσο τους φθινοπωρινούς όσο και τους χειμερινούς μήνες.

Coral & Baby Pink

Το καλοκαίρι, το κοραλί και το απαλό ροζ φωτίζουν την επιδερμίδα και χαρίζουν πιο νεανική όψη στα πόδια. Είναι πιο διακριτικές από το έντονο φούξια και το πορτοκαλί, αλλά αρκετά ζωηρές ώστε να αναδεικνύουν το μαύρισμα και να προσθέτουν φρεσκάδα σε κάθε εμφάνιση.

Ποια χρώματα καλό είναι να αποφεύγονται;

Αν έπρεπε να βάλουμε έναν κανόνα στον πεντικιόυρ μετά τα 50, αυτός θα ήταν να αποφύγονται οι neon αποχρώσεις και τα έντονα glitter, καθώς τείνουν να δείχνουν υπερβολικά νεανικά και καθόλου chic. Όσον αφορά το φινίρισμα τώρα, ιδανικά απόφυγε τα ματ βερνίκια, καθώς ενδέχεται να τονίσουν τις ατέλειες της επιδερμίδας και προτίμησε μανικιούρ με glossy ή ακόμα chrome finish.