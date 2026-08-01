Οι Γαλλίδες αντικαθιστούν τα κλασικά σανδάλια με αυτά τα παπούτσια – Κομψά και φινετσάτα

Τα σανδάλια μπορεί να θεωρούνται η ιδανική επιλογή για το καλοκαίρι, όμως οι πιο στιλάτες Γαλλίδες έχουν διαφορετική άποψη.

Οι πιο κομψές γυναίκες του Παρισιού είναι η ζωντανή απόδειξη πως, ένα κομψό outfit δεν χρειάζεται απαραίτητα να ολοκληρώνεται με ανοιχτά παπούτσια. Αντίθετα, οι κλειστές αλλά εξίσου δροσερές επιλογές, που συνδυάζουν άνεση, πρακτικότητα και ανεπιτήδευτη κομψότητα, αποτελούν must επιλογή τους.

Από τις εμφανίσεις τους στους δρόμους του Παρισιού μέχρι τα looks που δημοσιεύουν στα social media, οι Παριζιάνες λένε «ναι» στα κλειστά παπούτσια που προσφέροντας πιο σύγχρονα vibes στο καλοκαιρινό στιλ, αν λοιπόν αναζητάς έμπνευση για να ανανεώσεις τη συλλογή σου παρακάτω έχουμε τις εναλλακτικές σου.



Οι Γαλλίδες αντικαθιστούν τα σανδάλια με αυτά τα παπούτσια – Κομψά και φινετσάτα

Mesh ballet flats

Οι mesh μπαλαρίνες συνεχίζουν να βρίσκονται στην κορυφή των τάσεων. Η διάφανη ή διχτυωτή υφή τους αφήνει το πόδι να «αναπνέει», ενώ προσφέρει μια πιο ανάλαφρη αίσθηση από τις κλασικές δερμάτινες μπαλαρίνες.

Soft sneakers

Τα chunky sneakers δίνουν τη θέση τους σε πιο φίνα και μίνιμαλ σχέδια. Οι νέες επιλογές ξεχωρίζουν για τις λεπτές σιλουέτες, τις παστέλ αποχρώσεις, το σουέντ και τις διακριτικές λεπτομέρειες, προσφέροντας μια πιο κομψή εκδοχή του καθημερινού sneaker.

Loafers με μαλακή γραμμή

Τα loafers παραμένουν σταθερή αξία, όμως φέτος αποκτούν πιο χαλαρό χαρακτήρα. Τα σχέδια από μαλακό δέρμα, με διακριτικές σούρες και εύκαμπτη κατασκευή, συνδυάζονται ιδανικά με λινά παντελόνια, βερμούδες αλλά και αέρινα φορέματα.

Pointed slingbacks

Τα slingbacks με μυτερή μύτη αποτελούν την πιο elegant επιλογή της σεζόν. Χάρη στη λεπτή γραμμή τους χαρίζουν πιο εκλεπτυσμένο αποτέλεσμα ακόμη και στα πιο απλά σύνολα, ενώ φοριούνται άνετα από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Fisherman sandals με κλειστή μύτη

Τα fisherman sandals επιστρέφουν δυναμικά, αλλά σε πιο εκλεπτυσμένες εκδοχές. Με κλειστή μύτη και δερμάτινη πλέξη, προσφέρουν την άνεση ενός σανδαλιού χωρίς να αφήνουν το πόδι εντελώς ακάλυπτο, κάτι που φαίνεται να προτιμούν όλο και περισσότερο οι Γαλλίδες.

Sporty ballerinas

Οι sporty μπαλαρίνες αποτελούν μία από τις πιο αναπάντεχες τάσεις της χρονιάς. Συνδυάζουν τη θηλυκότητα της κλασικής μπαλαρίνας με λεπτομέρειες εμπνευσμένες από τα αθλητικά παπούτσια, όπως ελαστικά λουράκια, κορδόνια ή τεχνικά υφάσματα, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που ισορροπεί ανάμεσα στο balletcore και το athleisure.



