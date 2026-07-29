Το ύψος δεν αποτελεί ποτέ εμπόδιο στο στιλ ωστόσο ορισμένες επιλογές μπορούν να «ρίξουν» πόντους στιλ και να μην κολακεύουν καθόλους τις petite γυναίκες.

Τα σωστά κοψίματα, τα κατάλληλα μήκη και τα ιδανικά αξεσουάρ μπορούν να κάνουν τη διαφορά, χαρίζοντας την αίσθηση μιας πιο ισορροπημένης και επιμηκυμένης εικόνας.



Αν ανήκεις στην petite κατηγορία, αυτά είναι τα πιο συνηθισμένα λάθη που αξίζει να αποφύγεις ώστε κάθε σου εμφάνιση να είναι iconic.

6 στιλιστικά λάθη που κάνουν οι petite γυναίκες και δεν τις κολακεύουν καθόλου τα ρούχα τους

Επιλέγεις λάθος εφαρμογή

Ένα oversized παντελόνι που σέρνεται στο πάτωμα ή ένα σακάκι με πολύ μακριά γραμμή μπορούν εύκολα να «καταπιούν» τη σιλουέτα σου. Τι να προτιμήσεις; Ρούχα στη σωστή γραμμή, παντελόνια στο κατάλληλο μήκος και σακάκια που εφαρμόζουν σωστά στους ώμους.

Φοράς πολλά oversized κομμάτια μαζί

Τα φαρδιά ρούχα είναι τάση, όμως όταν συνδυάζονται όλα μαζί μπορούν να κρύψουν τις αναλογίες του σώματος και να κάνουν τη σιλουέτα να δείχνει πιο κοντή. Τι να προτιμήσεις; Συνδύασε ένα oversized πουκάμισο με στενό παντελόνι ή ένα φαρδύ παντελόνι με εφαρμοστό τοπ. Έτσι δημιουργείται ισορροπία χωρίς να χάνεται η γραμμή του σώματος.

Δεν τονίζεις τη μέση

Τα ίσια φορέματα ή τα φαρδιά σακάκια χωρίς σχήμα συχνά αφαιρούν ύψος οπτικά. Δοκίμασε ζώνες, cropped jackets ή ένα απλό half tuck στο πουκάμισο ή το t-shirt αρκούν για να αναδείξουν τη μέση και να δημιουργήσουν πιο κολακευτικές αναλογίες.

Επιλέγεις μήκη που «κόβουν» το πόδι

Οι φούστες και τα φορέματα που τελειώνουν ακριβώς στη μέση της γάμπας μπορούν να μικρύνουν οπτικά τα πόδια. Αντιθέτως, mini φούστες που αφήνουν περισσότερο ακάλυπτο το πόδι ή maxi σχέδια που δημιουργούν μία ενιαία κάθετη γραμμή λειτουργούν ιδανικά. Αν αγαπάς τις midi γραμμές, προτίμησε μήκη που πέφτουν λίγο κάτω από το γόνατο ή κοντά στον αστράγαλο.

Τα παπούτσια δεν κολακεύουν τη σιλουέτα

Τα πολύ ογκώδη sneakers ή τα παπούτσια με έντονο λουράκι στον αστράγαλο συχνά κόβουν τη συνέχεια του ποδιού. Επέλεξε pointed flats, kitten heels ή παπούτσια σε nude αποχρώσεις που «δένουν» με το χρώμα του δέρματος ή του παντελονιού, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση μεγαλύτερου μήκους.

Επιλέγεις υπερβολικά μεγάλες τσάντες

Μια XXL tote μπορεί να δείχνει εντυπωσιακή, όμως σε μια petite σιλουέτα συχνά κυριαρχεί στο σύνολο και αλλοιώνει τις αναλογίες. Mini ή μεσαίου μεγέθους structured bags και crossbody σχέδια που κάθονται λίγο πιο πάνω από τους γοφούς ολοκληρώνουν το look χωρίς να το «βαραίνουν».



