Πώς θα φορέσεις τη βερμούδα αν είσαι petite για να σε κολακεύει στο μέγιστο

Οι βερμούδες είναι αναμφίβολα ένα από τα μεγαλύτερα trends των τελευταίων σεζόν.

Από τις πασαρέλες μέχρι το street style, οι tailored αλλά και οι denim εκδοχές τους πρωταγωνιστούν σε καλοκαιρινά looks που συνδυάζουν άνεση και κομψότητα ωστόσο, πολλές petite γυναίκες διστάζουν να τις προσθέσουν στη συλλογή καθώς θεωρούν ότι «κόβουν» το ύψος ή κάνουν τη σιλουέτα να δείχνει πιο βαριά.

Οι βερμούδες μπορούν να κολακέψουν απόλυτα μια petite γυναίκα, αρκεί να δοθεί προσοχή στις αναλογίες. Το σωστό μήκος, η εφαρμογή και οι κατάλληλοι συνδυασμοί είναι εκείνοι που δημιουργούν την ψευδαίσθηση πιο μακριών ποδιών και μιας πιο ισορροπημένης σιλουέτας.

Ιδίως οι tailored βερμούδες αποτελούν μια κομψή εναλλακτική στα κλασικά shorts, ενώ από την άλλη, οι denim εκδοχές τους μπορούν να φορεθούν από το πρωί μέχρι το βράδυ, αρκεί να συνδυαστούν σωστά. Πώς θα φορέσεις τη βερμούδα αν είσαι petite λοιπόν;

Τα styling tips που πρέπει να υιοθετήσεις όταν φοράς βερμούδα

Προτίμησε ψηλόμεσες γραμμές

Η ψηλή μέση δημιουργεί την αίσθηση ότι τα πόδια ξεκινούν πιο ψηλά, χαρίζοντας οπτικά περισσότερο ύψος.

Δώσε σημασία στο μήκος

Η βερμούδα καλό είναι να τελειώνει λίγο πάνω ή λίγο κάτω από το γόνατο. Όταν το τελείωμα πέφτει ακριβώς επάνω στο γόνατο, η κάθετη γραμμή του σώματος «σπάει» και η σιλουέτα δείχνει πιο κοντή.

Συνδύασέ τες με εφαρμοστά tops

Επειδή οι περισσότερες βερμούδες έχουν πιο χαλαρή γραμμή, ένα t-shirt, ένα ribbed tank top ή ένα κορμάκι ισορροπούν τις αναλογίες κολακεύοντας το σώμα.

Μην ξεχνάς το tips, «tuck-in»

Ένα μπλουζάκι φορεμένο μέσα από τη βερμούδα αναδεικνύει τη μέση και κάνει τα πόδια να δείχνουν πιο ψηλά.

Πες «ναι» σε μονόχρωμους συνδυασμούς

Τα looks στην ίδια χρωματική παλέτα δημιουργούν μια αδιάκοπη κάθετη γραμμή και συμβάλλουν στο να δείχνει η σιλουέτα πιο ψηλή.

Τα σωστά παπούτσια είναι καθοριστικά

Slingback γόβες, kitten heels, πέδιλα με λεπτά λουράκια ή μπαλαρίνες με μυτερή μύτη χαρίζουν οπτική επιμήκυνση. Αν προτιμάς sneakers, διάλεξε χαμηλά, λιτά σχέδια που δεν «βαραίνουν» τον αστράγαλο.

Απέφυγε τα υπερβολικά oversized σύνολα

Όταν τόσο η βερμούδα όσο και το επάνω μέρος είναι πολύ φαρδιά, η petite σιλουέτα χάνεται μέσα στον όγκο των ρούχων.

Οι κάθετες λεπτομέρειες λειτουργούν υπέρ σου

Πιέτες, ραφές στο κέντρο ή μια καλά τοποθετημένη ζώνη οδηγούν το βλέμμα κάθετα και κάνουν τα πόδια να φαίνονται πιο μακριά.

