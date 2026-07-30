Ανάμεσα στις τάσεις που ξεχωρίζουν αυτό το καλοκαίρι, μία από τις πιο απρόσμενες είναι το layering με tank tops.

Το styling trick που έχει ταυτιστεί με τη μόδα των ‘00s επιστρέφει δυναμικά, αυτή τη φορά με πιο εκλεπτυσμένη αισθητική και μίνιμαλ χαρακτήρα. Αντί για έντονα χρώματα και υπερβολικούς συνδυασμούς, η σύγχρονη εκδοχή του styling σε ό,τι αφορά τα tank tops βασίζεται σε ουδέτερες αποχρώσεις, καθαρές γραμμές και ανάλαφρα υφάσματα που δημιουργούν βάθος χωρίς να βαραίνουν το σύνολο.



Η τάση έχει ήδη κάνει αισθητή την παρουσία της στο street style της Νέας Υόρκης, του Λονδίνου και της Κοπεγχάγης, αλλά και στα looks πολλών It Girls. Λευκά camisoles κάτω από ribbed tank tops, ημιδιάφανα τοπ επάνω από βαμβακερα τοπ ή ακόμη και cropped αμάνικα φορεμένα επάνω από λινά κομμάτια, αποδεικνύουν ότι δύο basic tops μπορούν να δημιουργήσουν ένα αποτέλεσμα με περισσότερο ενδιαφέρον και χαρακτήρα.

Ο πιο απρόσμενος τρόπος που φορούν τώρα τα It Girls τα tank tops έχει vibes από τα ΄00s

Παρότι το layering δεν αποτελεί νέα ιδέα, καθώς κυριάρχησε στις αρχές της δεκαετίας του 2000 μέσα από εμφανίσεις celebrities όπως εκείνες της Πάρις Χίλτον, της Μπρίτνεϊ και της Τζένιφερ Άνιστον, η επιστροφή του το 2026 είναι σαφώς πιο ώριμη και εκλεπτυσμένη. Οι έντονες αντιθέσεις, τα στρας και τα λογότυπα του χθες δίνουν σήμερα τη θέση τους σε διακριτικούς χρωματικούς συνδυασμούς και, αν και η ιδέα του να προσθέσει κανείς ακόμη ένα layer μέσα στο καλοκαίρι ακούγεται αντιφατική, το αποτέλεσμα παραμένει δροσερό όταν επιλέγονται φυσικά υλικά, όπως βαμβάκι ή λινό, και άνετες γραμμές.

Το layering δεν προσφέρει μόνο πρακτικότητα, αλλά δίνει cool vibes ακόμη και στα πιο απλά basics, μετατρέποντας ένα συνηθισμένο tank top σε βασικό στοιχείο ενός προσεγμένου outfit.

Πώς θα υιοθετήσεις την τάση; Πάρε έμπνευση από τα παρακάτω looks



