Τα φορέματα που θα βλέπεις παντού στις διακοπές – Με έμπνευση από τις πιο κομψές γυναίκες

Τα fashion icons και κάθε εμφάνισή τους πάντα αποτελεί πηγή έμπνευσης για όλες μας.

Από κάθε γωνιά της γης, οι πιο κομψές γυναίκες μάς χαρίζουν το απαραίτητο inspo και, τι καλύτερο από το να συμβουλευόμαστε τις εμφανίσεις τους; Για ακόμη ένα καλοκαίρι τα φορέματα έχουν την τιμητική τους, με τα It Girls να τα έχουν ήδη προσθέσει στη συλλογή τους.

Τα φορέματα που θα βλέπεις παντού στις διακοπές

Από τα κομψά σοκάκια του Παρισιού μέχρι τα κυκλαδίτικα νησιά και τις ακτές της Ισπανίας, οι fashion lovers προσαρμόζουν το στιλ τους στην ατμόσφαιρα κάθε πόλης με τα φορέματα που φορούν τώρα να αποτελούν must have τάσεις του καλοκαιριού.



Αν ετοιμάζεις τη βαλίτσα των διακοπών σου λοιπόν, παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει έξι τάσεις στα φορέματα που επιλέγουν τα κορίτσια της μόδας και θα επικρατήσουν αυτό το καλοκαίρι.

Δες τα φορέματα παρακάτω

Το λευκό μίνι φόρεμα

Οι υψηλές θερμοκρασίες του παριζιάνικου καλοκαιριού κάνουν το λευκό μίνι φόρεμα την πιο κομψή και πρακτική επιλογή. Λινά ή βαμβακερά υφάσματα, καθαρές γραμμές και διακριτικές λεπτομέρειες δημιουργούν το ανεπιτήδευτο γαλλικό στιλ. Ολοκλήρωσε το look με μια ψάθινη τσάντα και crochet ή δερμάτινα φλατ.

Midi φορέματα με χαρακτήρα

Στις σκανδιναβικές πρωτεύουσες, όπου ακόμη και το καλοκαίρι η θερμοκρασία παραμένει πιο χαμηλή από άλλες χώρες, κυριαρχούν τα midi και maxi με έντονους όγκους, αρχιτεκτονικές γραμμές και vintage επιρροές. Οι structured σιλουέτες και τα ιδιαίτερα prints είναι βασικά στοιχεία του Scandi style.

Μίνι με προσωπικότητα

Το λονδρέζικο στιλ δεν ακολουθεί αυστηρούς κανόνες και αυτό αποτυπώνεται και στα φορέματα. Ντραπέ, ασύμμετρα κοψίματα, prints, κορδέλες, ζώνες και ‘00s λεπτομέρειες συνθέτουν looks που δείχνουν δημιουργικά χωρίς να χάνουν τη λειτουργικότητά τους για την πόλη.

Prints που τραβούν τα βλέμματα

Η Ισπανία αγαπά το χρώμα και τα έντονα μοτίβα. Animal prints, λουλούδια, καρό ή αφηρημένα σχέδια πρωταγωνιστούν σε αέρινα maxi dresses και σατέν δημιουργίες αλλά και σε mini που ταιριάζουν τόσο σε μια βόλτα στη Βαρκελώνη όσο και σε ένα δείπνο δίπλα στη θάλασσα.

Λευκό, μπλε και ανάλαφρες υφές

Το ελληνικό καλοκαίρι εμπνέεται από το τοπίο. Οι αποχρώσεις του λευκού και του γαλάζιου, τα αέρινα λινά υφάσματα, το crochet και τα σατέν φορέματα κυριαρχούν στις εμφανίσεις στα νησιά. Πρόκειται για κομμάτια που συνδυάζουν άνεση και κομψότητα, ιδανικά από την παραλία μέχρι ένα δείπνο με θέα το ηλιοβασίλεμα.

Ρομαντικά florals

Στην Ιταλία τα φορέματα αποκτούν πιο θηλυκή και ρομαντική διάθεση. Τα floral σχέδια με υδατογραφία, οι απαλές παστέλ αποχρώσεις και τα mini ή midi μήκη πρωταγωνιστούν σε εμφανίσεις που μεταβαίνουν εύκολα από μια πρωινή βόλτα στα σοκάκια της Τοσκάνης σε ένα βραδινό aperitivo.

