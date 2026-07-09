Τα φορέματα αποτελούν την πιο έξυπνη, εύκολη και ρομαντική επιλογή του καλοκαιριού.

Όταν μιλάμε για ένα φόρεμα ξέρουμε πως αναφερόμαστε στο κομμάτι που συνδυάζει άνεση, κομψότητα και πρακτικότητα, χωρίς να απαιτεί ιδιαίτερη προσπάθεια στο styling.



Από τις πρωινές βόλτες στο νησί μέχρι ένα δείπνο δίπλα στη θάλασσα, ένα φόρεμα μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε περίσταση, χαρίζοντας πάντα μια αίσθηση κομψότητα, για αυτόν λοιπόν τον λόγο και εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τα φορέματα που θα φοράς όλο τον Αύγουστο ασταμάτητα.

3 ρομαντικά φορέματα από τα Mango με τα οποία θα «βγάλεις» όλο τον Αύγουστο στο νησί

Από το εβαζέ φόρεμα στο ασύμμετρο με τα prints και εκείνο με τα λουλούδια, κάθε ένα από τα φορέματα που έχουμε επιλέξει θα ταιριάξει σχεδόν με όλα τα παπούτσια σου και ίσως αυτός είναι και ο λόγος που δεν θα τα βγάλεις από πάνω σου στις διακοπές. Θα τα φορέσεις με δερμάτινα σανδάλια και εσπαντρίγιες μέχρι μπαλαρίνες, sneakers ή ψηλοτάκουνα πέδιλα και ναι, όλοι οι παραπάνω συνδυασμοί είναι ιδανικοί για κάθε περίσταση- στο υπόσχομαμι.



Είτε προτιμάς διαχρονικές γραμμές είτε ακολουθείς τις τελευταίες τάσεις υπάρχει πάντα ένα φόρεμα που μπορεί να αναδείξει την προσωπικότητά σου και, παρακάτω θα βρεις τη λίστα με τα τρία φορέματα από τα Mango που σίγουρα θα λατρέψεις.

Δες τα φορέματα από τα Mango παρακάτω



Φόρεμα εβαζέ με φλοράλ σχέδιο/ Δες εδώ

Ασύμμετρο φόρεμα κορμάκι με σούρα/ Δες εδώ



Φόρεμα εβαζέ animal print/ Δες εδώ

