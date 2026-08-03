Τα jorts είναι (ξανά) η πιο ευέλικτη και cool επιλογή του καλοκαιριού: 10 looks για να αντιγράψεις

Αν υπάρχει ένα denim κομμάτι που πρωταγωνιστεί το καλοκαίρι, αυτό είναι τα jorts.

Τα jorts, τα μακριά τζιν σορτς επιστρέφουν δυναμικά στις εμφανίσεις των It Girls, αποδεικνύοντας πως μπορούν να είναι εξίσου κομψά όσο και άνετα.

Μακριά από την αισθητική των κοντών denim shorts, οι νέες εκδοχές τους έχουν πιο χαλαρή γραμμή, μήκος που θυμίζει βερμούδα και μια σύγχρονη, ανεπιτήδευτη διάθεση που ταιριάζει σχεδόν σε κάθε περίσταση.

Παρότι πολλοί συνδέουν τα jorts με τη μόδα των '90s και των αρχών των ‘00s, η ιστορία τους ξεκινά αρκετές δεκαετίες νωρίτερα. Από αυτοσχέδια κομμένα τζιν που φορούσαν οι νέοι τη δεκαετία του '60 μέχρι τις εμφανίσεις μοντέλων στα ΄80s, μουσικών και celebrities, που τα καθιέρωσαν ως βασικό καλοκαιρινό κομμάτι, τα denim shorts εξελίχθηκαν από δεκαετία σε δεκαετία και, σήμερα επιστρέφουν σε μια πιο εκλεπτυσμένη εκδοχή, με καλύτερη εφαρμογή, πιο καθαρές γραμμές και έμφαση στην άνεση χωρίς να χάνουν τον cool χαρακτήρα τους.

Πώς θα φορέσεις τα jorts τώρα

Τα jorts συνδυάζουν την πρακτικότητα ενός τζιν με την αίσθηση ελευθερίας που προσφέρει ένα σορτς, ενώ προσαρμόζονται εύκολα τόσο σε minimal όσο και σε πιο statement εμφανίσεις, το μυστικό λοιπόν για να τα φορέσεις είναι η ισορροπία.



Για ένα καθημερινό look, συνδύασέ τα με ένα λευκό tank top, sneakers και μια καφέ δερμάτινη ζώνη, αν όμως θέλεις να αποκτήσουν πιο κομψό χαρακτήρα, πρόσθεσε ένα oversized σακάκι ή ένα πουκάμισο με ρομαντικές λεπτομέρειες και ολοκλήρωσε το σύνολο με mules ή kitten heels.

Για τις εμφάνισες σου στο νησί, αρκούν ένα λινό πουκάμισο φορεμένο ανοιχτό πάνω από το μαγιό και ένα ζευγάρι σαγιονάρες. Αν ψάχνεις για στιλιστική έμπνευση λοιπόν, παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει μερικές εμφανίσεις των πιο cool κοριτσιών για να αντιγράψεις.



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