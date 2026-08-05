Μπορεί να μοιάζει τολμηρό, κάθε outfit σου όμως θα είναι iconic

Αν υπάρχει μία θεωρία που έχει απασχολήσει όσο λίγες τις fashion lovers αυτή είναι η θεωρία των λάθος items, και δη των λάθος jacket. Ακολουθώντας τη λογική της θεωρίας του λάθος παπουτσιού, που απέδειξε ότι το… απρόσμενο παπούτσι μπορεί να κάνει ένα outfit πολύ πιο ενδιαφέρον, ήρθε η σειρά το πανωφόρι που κρύβεις στη ντουλάπα σου να πρωταγωνιστήσει.

Αν και σίγουρα το έχεις ακούσει ξανά, η φιλοσοφία του λάθος jacket είναι απλή. Αντί να ολοκληρώνεις ένα look με το jacket που αποτελεί την πιο προφανή επιλογή, φοράς εκείνο που μοιάζει να... μην ταιριάζει.

Πώς ένα «λάθος» πανωφόρι θα απογειώσει τις εμφανίσεις σου τα δροσερά βράδια του Αυγούστου στο νησί

Το συγκεκριμένο styling trick εμφανίστηκε στις πασαρέλες των τελευταίων σεζόν. Οίκοι όπως οι Prada και Burberry συνδύασαν λαμπερά φορέματα με αδιάβροχα jackets, βραδινά σύνολα με parkas και ρομαντικά κομμάτια με utility jackets, αποδεικνύοντας ότι το στιλ πλέον βασίζεται περισσότερο στις αντιθέσεις παρά στους σωστούς συνδυασμούς.

Κι αν υπάρχει μία εποχή πο, αυτή η θεωρία λειτουργεί ιδανικά, είναι τώρα. Τα δροσερά βράδια του Αυγούστου στο νησί είναι η τέλεια αφορμή για να δοκιμάσεις το trend, τι λες;

Από τη θεωρία στην πράξη

Η θεωρία του λάθος jacket βασίζεται στην ιδέα της αντίθεσης. Αντί να ολοκληρώνεις το outfit με ένα πανωφόρι που κινείται στο ίδιο ύφος, επιλέγεις ένα διαφορετικής αισθητικής. Σκέψου ένα ρομαντικό φόρεμα συνδυασμένο με ένα oversized bomber ή ένα λινό co-ord με ένα δερμάτινο jacket στους ώμους και ένα slip dress με ένα utility jacket αντί για ένα κλασικό σακάκι.

Ο στόχος δεν είναι να δείχνει το σύνολο ασύνδετο, αλλά να δημιουργείται μια ισορροπημένη αντίθεση. Αν ετοιμάζεις τη βαλίτσα σου για το νησί λοιπόν, παρακάτω έχουμε μερικούς συνδυασμούς που σίγουρα θα σε δελεάσουν και, άπαξ και τους δοκιμάσεις θα αποκτήσεις αξεπέραστο στιλ.

Πάρε έμπνευση από τις παρακάτω εμφανίσεις

Bomber + λευκό λινό φόρεμα

Δερμάτινο jacket + slip dress

Καμπαρντίνα + δαντελένιο σετ

Oversized blazer + crochet φόρεμα

Denim jacket + σατέν maxi φούστα