Δεν χρειάζεται ένα ρούχο να έχει designer ετικέτα για να δείχνει πολυτελές, μερικές φορές, αυτό που κάνει πραγματικά τη διαφορά είναι η γραμμή, η υφή, η εφαρμογή και ο τρόπος με τον οποίο συνδυάζεται με τα υπόλοιπα κομμάτια της γκαρνταρόμπας.

Πώς θα δημιουργήσεις όμως μία γκαρνταρόμπα με «ακριβά» κομμάτια χωρίς να ξεφύγεις από το budget σου.

Το μυστικό βρίσκεται κυρίως στις καθαρές γραμμές, τις ουδέτερες αποχρώσεις, το καλό tailoring και τα διαχρονικά σχέδια. Ένα καλοραμμένο σακάκι, ένα παντελόνι με σωστή εφαρμογή, μια δερμάτινη τσάντα ή ένα ζευγάρι loafers μπορούν να κάνουν ακόμη και το πιο απλό outfit να δείχνει πολύ πιο luxury.



Και αυτή ακριβώς είναι η λογική του expensive-looking dressing, να μην επιδιώκεις απαραίτητα να αντιγράψεις ένα designer look, αλλά να επενδύεις σε κομμάτια που έχουν τη δυνατότητα να δείξουν πιο premium από την τιμή τους.

Τα κομμάτια που δείχνουν ακριβά και θα αναβαθμίσουν το στιλ σου χωρίς να χρειαστεί να ξοδέψεις μια περιουσία