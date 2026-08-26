FASHION STYLING TIPS

Τα κομμάτια που δείχνουν ακριβά και θα αναβαθμίσουν το στιλ σου χωρίς να χρειαστεί να ξοδέψεις μια περιουσία

ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ

26 Αυγούστου 2026

Τα κομμάτια που δείχνουν ακριβά και θα αναβαθμίσουν το στιλ σου χωρίς να χρειαστεί να ξοδέψεις μια περιουσία
IG@anfisaibadova
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Δεν χρειάζεται ένα ρούχο να έχει designer ετικέτα για να δείχνει πολυτελές, μερικές φορές, αυτό που κάνει πραγματικά τη διαφορά είναι η γραμμή, η υφή, η εφαρμογή και ο τρόπος με τον οποίο συνδυάζεται με τα υπόλοιπα κομμάτια της γκαρνταρόμπας. 

Πώς θα δημιουργήσεις όμως μία γκαρνταρόμπα με «ακριβά» κομμάτια χωρίς να ξεφύγεις από το budget σου.

Το μυστικό βρίσκεται κυρίως στις καθαρές γραμμές, τις ουδέτερες αποχρώσεις, το καλό tailoring και τα διαχρονικά σχέδια. Ένα καλοραμμένο σακάκι, ένα παντελόνι με σωστή εφαρμογή, μια δερμάτινη τσάντα ή ένα ζευγάρι loafers μπορούν να κάνουν ακόμη και το πιο απλό outfit να δείχνει πολύ πιο luxury.

Και αυτή ακριβώς είναι η λογική του expensive-looking dressing, να μην επιδιώκεις απαραίτητα να αντιγράψεις ένα designer look, αλλά να επενδύεις σε κομμάτια που έχουν τη δυνατότητα να δείξουν πιο premium από την τιμή τους.

Τα κομμάτια που δείχνουν ακριβά και θα αναβαθμίσουν το στιλ σου χωρίς να χρειαστεί να ξοδέψεις μια περιουσία

  • Ένα καλοραμμένο blazer
    Σε γκρι, μπεζ, καφέ ή μαύρο, ένα blazer με καθαρούς ώμους και σωστή εφαρμογή μπορεί να μεταμορφώσει ακόμη και ένα απλό t-shirt με τζιν.
  • Το oversized πουκάμισο
    Λευκό, γαλάζιο ή σε κάποια διακριτική ριγέ εκδοχή, είναι από εκείνα τα κομμάτια που δείχνουν αβίαστα κομψά και φοριούνται σχεδόν με τα πάντα.
  • Το σατέν top ή πουκάμισο
    Η ελαφριά γυαλάδα του υφάσματος προσθέτει αμέσως μια πιο luxurious αίσθηση, είτε συνδυαστεί με denim είτε με tailored παντελόνι.
  • Το παντελόνι με φαρδιά ή barrel γραμμή
    Οι πιο relaxed σιλουέτες παραμένουν ιδιαίτερα δημοφιλείς, ενώ μπορούν να κάνουν ένα καθημερινό outfit να δείχνει πολύ πιο σύγχρονο και προσεγμένο.
  • Η δερμάτινη τσάντα
    Προτίμησε μια απλή, δομημένη ή slouchy τσάντα χωρίς έντονα logos. Η υφή και το σχήμα είναι αυτά που μπορούν να της δώσουν πιο premium χαρακτήρα.
  • Τα loafers
    Ένα από τα πιο εύκολα tricks για να κάνεις ένα σύνολο να δείχνει πιο polished. Μαύρα, καφέ ή με croc-effect υφή λειτουργούν ιδιαίτερα καλά.
  • Η midi φούστα
    Ειδικά σε σατέν, fluid ή πιο structured ύφασμα, μπορεί να φορεθεί με t-shirt και sneakers για την ημέρα ή με ένα fitted top και heels το βράδυ.
  • Το πλεκτό σε ουδέτερη απόχρωση
    Ένα καλό πλεκτό σε cream, camel, chocolate brown ή navy δίνει αμέσως πιο sophisticated χαρακτήρα, ιδιαίτερα όταν έχει καθαρή γραμμή και όχι υπερβολικά πολλά διακοσμητικά στοιχεία.
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