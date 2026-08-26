Τα κομμάτια που δείχνουν ακριβά και θα αναβαθμίσουν το στιλ σου χωρίς να χρειαστεί να ξοδέψεις μια περιουσία
ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ
26 Αυγούστου 2026
Πώς θα δημιουργήσεις όμως μία γκαρνταρόμπα με «ακριβά» κομμάτια χωρίς να ξεφύγεις από το budget σου.
Το μυστικό βρίσκεται κυρίως στις καθαρές γραμμές, τις ουδέτερες αποχρώσεις, το καλό tailoring και τα διαχρονικά σχέδια. Ένα καλοραμμένο σακάκι, ένα παντελόνι με σωστή εφαρμογή, μια δερμάτινη τσάντα ή ένα ζευγάρι loafers μπορούν να κάνουν ακόμη και το πιο απλό outfit να δείχνει πολύ πιο luxury.
Και αυτή ακριβώς είναι η λογική του expensive-looking dressing, να μην επιδιώκεις απαραίτητα να αντιγράψεις ένα designer look, αλλά να επενδύεις σε κομμάτια που έχουν τη δυνατότητα να δείξουν πιο premium από την τιμή τους.
Τα κομμάτια που δείχνουν ακριβά και θα αναβαθμίσουν το στιλ σου χωρίς να χρειαστεί να ξοδέψεις μια περιουσία
- Ένα καλοραμμένο blazer
Σε γκρι, μπεζ, καφέ ή μαύρο, ένα blazer με καθαρούς ώμους και σωστή εφαρμογή μπορεί να μεταμορφώσει ακόμη και ένα απλό t-shirt με τζιν.
- Το oversized πουκάμισο
Λευκό, γαλάζιο ή σε κάποια διακριτική ριγέ εκδοχή, είναι από εκείνα τα κομμάτια που δείχνουν αβίαστα κομψά και φοριούνται σχεδόν με τα πάντα.
- Το σατέν top ή πουκάμισο
Η ελαφριά γυαλάδα του υφάσματος προσθέτει αμέσως μια πιο luxurious αίσθηση, είτε συνδυαστεί με denim είτε με tailored παντελόνι.
- Το παντελόνι με φαρδιά ή barrel γραμμή
Οι πιο relaxed σιλουέτες παραμένουν ιδιαίτερα δημοφιλείς, ενώ μπορούν να κάνουν ένα καθημερινό outfit να δείχνει πολύ πιο σύγχρονο και προσεγμένο.
- Η δερμάτινη τσάντα
Προτίμησε μια απλή, δομημένη ή slouchy τσάντα χωρίς έντονα logos. Η υφή και το σχήμα είναι αυτά που μπορούν να της δώσουν πιο premium χαρακτήρα.
- Τα loafers
Ένα από τα πιο εύκολα tricks για να κάνεις ένα σύνολο να δείχνει πιο polished. Μαύρα, καφέ ή με croc-effect υφή λειτουργούν ιδιαίτερα καλά.
- Η midi φούστα
Ειδικά σε σατέν, fluid ή πιο structured ύφασμα, μπορεί να φορεθεί με t-shirt και sneakers για την ημέρα ή με ένα fitted top και heels το βράδυ.
- Το πλεκτό σε ουδέτερη απόχρωση
Ένα καλό πλεκτό σε cream, camel, chocolate brown ή navy δίνει αμέσως πιο sophisticated χαρακτήρα, ιδιαίτερα όταν έχει καθαρή γραμμή και όχι υπερβολικά πολλά διακοσμητικά στοιχεία.
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