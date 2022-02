Τα πιο iconic αυτοκίνητα του cinema (pics)

Η Spotawheel θυμάται τα πιο iconic αυτοκίνητα του cinema, ξεκινώντας με άφθονο love story.

Η Spotawheel, γνωστή για την ποιότητα και την αξιοπιστία της στην αγορά και πώληση μεταχειρισμένων αυτοκίνητων, κάνει μία αναδρομή σε αγαπημένες ταινίες, υπενθυμίζοντάς μας πως το αυτοκίνητο ήταν και θα είναι πάντα άρρηκτα συνδεδεμένο με τον έρωτα. Πόσες ερωτικές ιστορίες άλλωστε δεν άρχισαν από μία συνάντηση σε κάποιο φανάρι αργά το βράδυ όταν οι οδηγοί περιμένοντας να γίνει πράσινο, κοίταξαν στο διπλανό όχημα και όλα άλλαξαν, με ένα μόνο βλέμμα;

Ποιες είναι όμως οι πιο αγαπημένες μας Χολιγουντιανές σκηνές με πρωταγωνιστές εμβληματικά αυτοκίνητα;

LA LA LAND

Ποιος μπορεί να ξεχάσει την πρώτη συνάντηση του Ryan Gosling και της Emma Stone μέσα στην κίνηση του Los Angeles όταν συναντήθηκαν μέσα από τα αυτοκίνητα τους και «τσακώθηκαν». Αλλά τελικά ο έρωτας τους γεννήθηκε μερικές σκηνές μετά όταν εκείνος την βοηθούσε να εντοπίσει το Toyota Prius της χαρίζοντας μας το πιο χαρακτηριστικό χορευτικό κινηματογραφικού musical τα τελευταία χρόνια. Έξαλλου το σήμα κατατεθέν του Sebastian (Ryan Gosling) όταν πήγαινε να συναντήσει τη Mia (Emma Stone) ή να την πάρει από το σπίτι της ήταν το παρατεταμένο χτύπημα της κόρνας από τo Buick Riviera convertible 1982 αυτοκίνητο του!

WHEN HARRY MET SALLY

Όταν ο Harry γνώρισε την Sally ήταν μπροστά στο αυτοκίνητο της, ένα Toyota Corona Wagon με το όποιο θα ταξίδευαν μαζί από το Σικάγο μέχρι τη Νέα Υόρκη. Μέσα από το ταξίδι τους εκείνο μας χάρισαν ένα από τα πιο ξεκαρδιστικά road trips όλων των εποχών ενώ ξεκινούσαν ταυτόχρονα – χωρίς να το ξέρουν - το ταξίδι για την επεισοδιακή τους σχέση που κατέληξε σε ένα από τα πιο κλασσικά και αγαπημένα happy end σε romantic comedy.

VANILLA SKY

Ο αδιέξοδος έρωτας της Cameron Diaz και του Tom Cruise στο Vanilla Sky είναι εκείνος που οδήγησε στη θεαματική σκηνή του αυτοκίνητου που ίπταται, καθώς φεύγει από την γέφυρα και καταλήγει με τον πρωταγωνιστεί παραμορφωμένο, να μας ταξιδεύει σε μία από τις πιο αγαπημένες cult ταινίες των τελευταίων 30 ετών και σε μία από τις πιο υπεροχές ερμηνείες του Cruise. Το πάθος που δεν βρίσκει ανταπόκριση, ο έρωτας που μένει μετέωρος όπως και η έντονη συζήτηση απελπισίας όλα διαδραματίζονται μέσα στη Buick Skylark του 1970 που οδηγεί η Diaz.



GREASE

Έχουν περάσει 44 χρόνια και κάνεις δεν μπορεί να ξεχάσει τη Ford De Luxe convertible 1948 από την ταινία Grease που αποτελεί το κύριο σκηνικό για το τραγούδι «You’re the one that I want». Η μεταμόρφωση της Olivia Newton John από το κάλο κορίτσι σε sexy γυναίκα γίνεται ουσιαστικά μέσα από τα παλιά αυτοκίνητα που παρελαύνουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ταινίας με πιο χαρακτηριστική την τελευταία σκηνή. Το ανεπανάληπτο ντουέτο της πρωταγωνίστριας με το John Travolta όταν ντυμένοι και οι δύο στα μαύρα τραγουδούν μπροστά στο μεταλλικό μπορντό αυτοκίνητο θα είναι για πάντα χαραγμένα στη μνήμη μας όσα χρόνια και αν περάσουν.

Η Spotawheel, υμνεί την vintage ομορφιά κλασσικών αυτοκίνητων που συνοδεύουν τον έρωτα σε κάθε του μορφή και έκβαση – άλλωστε, οι ρόδες ενός αυτοκίνητου είναι εκείνες που κάνουν την αγάπη να κύλα, να ομορφαίνει και να εξελίσσεται!

Εσείς ακόμα να βρείτε το νέο σας τετρακίνητο.. έρωτα;