Η Nina Kraviz αυτό το Σάββατο 16 Ιουλίου στο Bolivar

H Nina Kraviz, το φαινόμενο της techno σκηνής, ετοιμάζεται να βάλει «φωτιά» στα decks του Bolivar Beach Bar αυτό το Σάββατο 16 Ιουλίου.

Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της techno σκηνής ετοιμάζεται να «πυροδοτήσει» τον εκρηκτικό μηχανισμό της αυτό το Σάββατο, 16 Ιουλίου, στα decks του Bolivar Beach Bar. Ο λόγος φυσικά για την σούπερσταρ DJ, Nina Kraviz, η οποία λατρεύεται από εκατομμύρια θαυμαστές παγκοσμίως.

Η label owner των Trip & Galaxid με το απόλυτα επιδραστικό attitude έρχεται στην Αθήνα για μία και μοναδική εμφάνιση στο Bolivar. Σκοπός της; Να ξεσηκώσει το κοινό όπως μόνο εκείνη ξέρει. Μαζί της θα βρεθούν οι Mikee και Manolaco b2b Stefano Di Miceli.

Αυτό το live δεν χάνεται. Feel the Sand, Feel the Sea, Feel the Air Live the Experience

Official Facebook Event Page

Tickets Presale Viva

Official Url

Official Facebook Page

You Tube Page

Official Google Map

Event Info:

Doors Open: 21:00

Είσοδος: 20€ Προπώληση / 25€ Στην Είσοδο

Άτομα ανά τραπέζι: 6 Maximum

Τοποθεσία: Ακτή του Ήλιου, Άλιμος

Μετακίνηση: Τραμ στάση «Καλαμάκι», Λεωφορεία: 101,142, A1, A2, B1, B2, X96 στάση 3η Καλαμακίου – Transportation

Check Link

Πληροφορίες - Κρατήσεις: 697 0367 684