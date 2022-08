Ευφυής, Αντισυμβατικός και Φυγάς: Όσα πρέπει να ξέρετε για τον John McAfee πριν δείτε το ντοκιμαντέρ του Netflix

Όλοι έχουμε ακουστά το όνομα John McAfee -τουλάχιστον όσοι έχουμε anti-virus στον υπολογιστή μας. Πόσοι όμως γνωρίζουν την πραγματικότητα για τη ζωή και τον θάνατο του πρωτοπόρου επιστήμονα;

Μετά την τεράστια επιτυχία που σημείωσαν το «Tiger King» και το «Keep Sweet: Pray and Obey», το Netflix επενδύει και πάλι στα true crime ντοκιμαντέρ, αυτή τη φορά με μία πολύ ιδιαίτερη αληθινή -φυσικά- ιστορία, εκείνη του πρωτοπόρου της τεχνολογίας anti-virus, John McAfee.

Μάλιστα, πρόσφατα κυκλοφόρησε το επίσημο trailer του ντοκιμαντέρ, που θα έχει τίτλο «Running with the Devil -The Wild World of John McAfee» ή όπως είναι στα ελληνικά «Τζον ΜακΆφι: Ευφυής, Αντισυμβατικός και Φυγάς» -και όλα δείχνουν ότι αυτά είναι πράγματι τα πιο ταιριαστά επίθετα για να περιγράψει κανείς την αμφιλεγόμενη αυτή προσωπικότητα.

Διαβάστε τη συνέχεια στο monopoli.gr