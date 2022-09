Yvon Chouinard: Ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της Patagonia δωρίζει την εταιρία και τα κέρδη της για να σώσει το περιβάλλον

To νέο επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας Patagonia με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος

Ήταν το 1973 όταν ο νεαρός τότε Yvon Chouinard ίδρυσε την Patagonia, το brand με τα αντιανεμικά τζάκετς, τα παπούτσια πεζοπορίας, κάπελα και άλλα πολλά, τα οποία την περίοδο της πανδημίας είχαν μεγάλη απήχηση. Επί 50 χρόνια ήταν ο ιδιοκτήτης του brand και μάλιστα είχε καταφέρει να μπει στην λίστα του Forbes με τους εκατομμυριούχους του κόσμου. Κάτι το οποίο πολλοί ονειρεύονται, αλλά στον Yvon δεν άρεσε καθόλου. Και αυτό, γιατί όπως είπε δεν είναι εκατομμυριούχος.

Πλέον το δημοφιλές brand αλλάζει ιδιοκτήτη και ο Yvon Chouinard παραχωρεί ότι έχτισε τα προηγούμενα 50 χρόνια, για την προστασία του πλανήτη. Ο 83χρονος πλέον Chouinard ήθελε να αναλάβει δράση για τον πλανήτη, ωστόσο οι επιλογές του ήταν περιορισμένες. Είτε θα μπορούσε να πουλήσει την εταιρεία του και να δωρίσει τα χρήματα. Είτε να βγάλει στο χρηματιστήριο τις μετοχές του brand. Τελικά όμως, δεν έκανε τίποτα από τα συνηθισμένα και αποφάσισε να ανοίξει τον δικό του δρόμο.

Άρχισε λοιπόν να σκέφτεται το ενδεχόμενο να μετατρέψει την εταιρεία του σε μια μη κερδοσκοπική οργάνωση και έτσι κατάφερε να φτιάξει το δικό του επιχειρηματικό μοντέλο. Κατέληξε στην μεταφορά όλων των μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου, σε μη κερδοσκοπικό οργανισμό.

Σκοπός του Yvon Chouinard πλέον είναι να δωρίσει όσα περισσότερα χρήματα μπορεί σε ανθρώπους οι οποίοι πράγματι έχουν αναλάβει δράση. Ο γνωστός επιχειρηματίας μάλιστα δεν παρέλειψε να δηλώσει: «Ας ελπίσουμε ότι αυτό θα επηρεάσει μια νέα μορφή καπιταλισμού που δεν καταλήγει σε λίγους πλούσιους και ένα σωρό φτωχούς ανθρώπους», είπε ο 83χρονος κ. Chouinard σε μια αποκλειστική συνέντευξη στους New York Times.

Patagonia founder Yvon Chouinard is giving away the company. He and his family have transferred all the company’s voting stock into a trust, with the rest of the shares going to a nonprofit.



