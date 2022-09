Athens Kallithea FC: Η Καλλιθέα έβαλε τη μόδα στο ποδόσφαιρο, με μια συνεργασία που έχει ήδη ενθουσιάσει

To νέο πρότζεκτ του Τεντ Φιλιππάκου συνδυάζει ποδόσφαιρο και μόδα και γίνεται δίκαια το νέο talk of the town

Κάτι αλλάζει στο τοπίο της πόλης και μάλιστα αφορά δυο τομείς, τόσο για άντρες όσο και γυναίκες. Με μια πρώτη ματιά έχουμε ήδη νιώσει ενθουσιασμό για όλη την προσπάθεια που γίνεται (και θα δούμε αναλυτικά παρακάτω από ποιον) σχετικά με την μόδα, αλλά και το ποδόσφαιρο.

Θα μπορούσε κανείς να τους χαρακτηρίσει δυο αντίθετους τομείς, αλλά με τον κατάλληλο συνδυασμό, το ποδόσφαιρο και η μόδα μπορούν να δημιουργήσουν συναρπαστικά και, όπως φάνηκε, πολυσυζητημένα πρότζεκτ. Όμως ας πάρουμε τα πράγματα με την σειρά. Τι ακριβώς έχει συμβεί με την ομάδα της Καλλιθέας; Γιατί η νέα ποδοσφαιρική της εμφάνιση παίζει σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης; Αλλά και πως συμβάλλει ένας Ελληνο-Ιταλός και κάποιοι Αμερικανοί στο νέο αυτό εγχείρημα που αφορά μόδα και ποδόσφαιρο;

Πίσω από το εγχείρημα αυτό βρίσκεται ο Τεντ Φιλιππάκος, ο οποίος όχι μόνο κατάφερε να φέρει στο προσκήνιο και πάλι την ποδοσφαιρική ομάδα της Βενετίας στην Ιταλία, αλλά κατάφερε μαζί με 2-3 ακόμη Αμερικανούς επιχειρηματίες να εξαγοράσει την ομάδα της Καλλιθέας (η οποία λείπει από την πρωτη κατηγορια εδω και 16 χρόνια) με τα πρώτα του βήματα να έχουν προκαλέσει ήδη αίσθηση. Μάλιστα, ξεκίνησαν από τις μπλούζες της ομάδας, με τις οποίες έχουμε ενθουσιαστεί.

Η Athens Kallithea FC, όπως πρόκειται να είναι το νέο όνομα της ομάδας της Καλλιθέας, κυκλοφόρησε τις φανέλες που θα φορά την ερχόμενη σεζόν στη Super League 2. Αυτό, όμως, που εντυπωσιάζει, δεν είναι μόνο η σχεδίαση και οι χρυσές λεπτομέρειες των εμφανίσεων, αλλά και η super cool φωτογράφιση που πραγματοποιήθηκε στους δρόμους της Αθήνας και της Καλλιθέας.

Όπως μπορεί να δει κανείς κοιτάζοντας τις φωτογραφίες αυτού του ξεχωριστού για τα ελληνικά δεδομένα πρότζεκτ, η Alice Sofia κυκλοφόρησε στα σοκάκια και τις στοές της πόλης και φωτογραφήθηκε από τον Chris Kontos (του εξίσου αγαπημένου Kennedy Magazine). Τα χρώματα όσο και η αισθητική εμφανίζουν ομοιότητες με τις φανέλες της Venezia F.C., η οποία διαθέτει ένα από τα πιο στιλάτα accounts στα social media παγκοσμίως.

Στο έμβλημα της φανέλας μπορεί επίσης να παρατηρήσει κανείς τα πέντε αστέρια που αντιπροσωπεύουν την ενοποίηση πέντε τοπικών συλλόγων για την ίδρυση του συλλόγου της Καλλιθέας, και μία μοντέρνα εκδοχή αναπαράστασης του Θησέα, όπως εμφανίζεται στο έμβλημα της Καλλιθέας.

Ποσό πιο cool μπορεί να γίνει ο συνδυασμός ποδοσφαίρου και μόδας; Και μεταξύ μας με τόσο stylish μπλούζες δύσκολο να χάσεις, (που και να χάσεις δηλαδή, τουλάχιστον έχει νικήσει στο attitude).