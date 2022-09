GNTM 5: Η Αλεξία έχει δημιουργήσει το πρώτο plus size πρακτορείο μοντέλων στην Ελλάδα

Η 25χρονη Αλεξία από το GNTM 5 με το δικό της πρακτορείο plus size μοντέλων στην Θεσσαλονίκη

Όπου δεν υπάρχει δρόμος, τον φτιάχνεις. Αυτό θα πρέπει να είναι και το μότο της 25χρονης Αλεξίας από την Θεσσαλονίκη, την οποία γνωρίσαμε μέσα από το GNTM 5 και κατάφερε να πάρει τα τέσσερα "Ναι" από τους κριτές. Η Αλεξία είχε δοκιμάσει και στο παρελθόν να μπει στο σπίτι του GNTM και να καταφέρει να κάνει το όνειρο της πραγματικότητα, ωστόσο κατάφερε να φτάσει ως τα bootcamps.

Στην συνέχεια όμως δεν τα παράτησε, αλλά αντιθέτως λίγα χρόνια μετά έρχεται και πάλι στον διαγωνισμό να διεκδικήσει αυτό που της αξίζει, έχοντας μάλιστα δημιουργήσει το δικό της πρακτορείο, το πρώτο για plus size μοντέλα, όπως δήλωσε. «Έχεις star quality, έχεις μια ευγένεια που δεν είναι ταπεινή» της είπε, μεταξύ άλλων, η Βίκυ Καγιά.

H ίδια μίλησε για το εγχείρημα της να ανοίξει το δικό της πρακτορείο, ενισχύοντας τα plus size μοντέλα, λέγοντας χαρακτηριστικά πως είχε απογοητευτεί από τον τρόπο προώθησης της plus size μόδας στην Ελλάδα και σκέφτηκε πως «ήρθε ο καιρός να αλλάξουμε τα πράγματα, να θέσουμε εμείς τους κανόνες».

So far, so good.