Μια γιορτή μουσικής σας περιμένει στο Mediterranean Cosmos!

«Στο ρυθμό του Mediterranean Cosmos» καλούνται να διασκεδάσουν μικροί και μεγάλοι, μέσα από ένα μουσικό event που θα διαρκέσει όλο τον Οκτώβριο, με πρωταγωνιστές τέσσερις μοναδικές ελληνικές μπάντες.

Τα Σάββατα στο Mediterranean Cosmos αποτελούν μια ξεχωριστή εμπειρία, αφού εκτός από την ευκαιρία για οικογενειακές αγορές και βόλτες, το εμπορικό κέντρο προσφέρει ένα ταξίδι γεμάτο μουσική και τραγούδι.

Πρόγραμμα εμφανίσεων

Σάββατο 8 Οκτωβρίου: Mesogeios

Οι Mesogeios είναι έτοιμοι να ταξιδέψουν το κοινό, αφού το ρεπερτόριό τους, με έντονο το στοιχείο της jazz και του αυτοσχεδιασμού, καλύπτει ελληνικά, αγγλικά, ιταλικά, ισπανικά, γαλλικά, πορτογαλικά αλλά και αραβικά τραγούδια.

Με την Άσπα Μαυρίδου στο τραγούδι και τον Χρήστο Δίγκα στο πιάνο, οι Mesogeios «παντρεύουν» με ένα μοναδικό τρόπο τις ιδιαίτερες jazz & swing συνθέσεις τους με τις original διασκευές τους από την ελληνική ρεμπέτικη και παραδοσιακή μουσική.

Σάββατο 15 Οκτωβρίου: Enorasis

Pop επιρροές και εκρηκτικές εμφανίσεις χαρακτηρίζουν την πενταμελή μπάντα Enorasis, η οποία μετρά στο ενεργητικό της δύο επιτυχημένα singles αλλά και sold-out εμφανίσεις. Ο Γιώργος Ελευθεράκης στη φωνή, ο Ευγένιος Ζαρκάδας στην κιθάρα και τα φωνητικά, ο Σωτήρης Στεφάνου στα τύμπανα και φωνητικά και ο Κώστας Αλούπης στα πλήκτρα, υπόσχονται να ξεσηκώσουν το κοινό σε ένα άκρως διαδραστικό live.

Σάββατο 22 Οκτωβρίου: Les Au Revoir

Η Αλεξάνδρα Μπουνάτσα στο τραγούδι, ο Κώστας Καραμήτσος στα πλήκτρα και ο Σπύρος Κακαλής στην ακουστική κιθάρα, συνθέτουν τους Les Au Revoir, οι εμφανίσεις των οποίων χαρακτηρίζονται από μια ρετρό διάθεση με άρτιες ερμηνείες και προσεγμένη σκηνική παρουσία. Το ρεπερτόριό τους αποτελείται αποκλειστικά από τραγούδια άλλων καλλιτεχνών τα οποία διασκευάζουν, δίνοντάς τους ένα ρομαντικό, αλλά και swing ύφος.

Σάββατο 29 Οκτωβρίου: Seven of Hearts

Οι Seven of Hearts με ένα σύγχρονο και μοντέρνο ήχο, αποτελούν μια νέα προσθήκη στο μουσικό τοπίο της art pop, δημιουργώντας τόσο τη δική τους μουσική αλλά και διασκευάζοντας γνωστές επιτυχίες της παγκόσμιας pop σκηνής. Η ιδιαίτερη χροιά της φωνής του Χρήστου Μιχαήλ και οι εντυπωσιακές ενορχηστρώσεις του Σταύρου Φιλιπποπολίτη ξεχωρίζουν τους Seven of Hearts, οι οποίοι θα κλείσουν με τον πιο όμορφο τρόπο τον μουσικό Οκτώβριο στο Mediterranean Cosmos.

Οι μουσικές παραστάσεις θα έχουν ώρα έναρξης τις 19.00 και ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Ζήστε ένα ταξίδι μουσικής «Στο ρυθμό του Mediterranean Cosmos».