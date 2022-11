Ο πρίγκιπάς Harry έγραψε σε παιδιά Βετεράνων που έχουν χάσει γονείς – «Δεν είστε μόνοι»

Όσα δήλωσε ο δούκας του Sussex στα παιδιά των Βετεράνων που έχασαν τους γονείς τους στο πεδίο της μάχης

Έχει υπηρετήσει και ο ίδιος στον Βρετανικό στρατό επί 10 χρόνια, έχοντας πραγματοποιήσει αποστολές και στο Αφγανιστάν. Με αφορμή την ημέρα μνήμης βετεράνων, ο πρίγκιπας Harry έγραψε μια επιστολή στη βρετανική φιλανθρωπική οργάνωση Scotty's Little Soldiers, η οποία υποστηρίζει παιδιά και νεαρούς ενήλικες που θρηνούν την απώλεια ενός γονέα που ήταν μέλος των Βρετανικών Ενόπλων Δυνάμεων.

«Ήθελα να σας γράψω και να σας ενημερώσω ότι είστε όλοι στις σκέψεις και στην καρδιά μου σήμερα», ξεκίνησε ο Harry την επιστολή του, η οποία κοινοποιήθηκε στον επίσημο ιστότοπο του Scotty's Little Soldiers. «Υπάρχει κάτι κοινό που μας ενώνει και ας μην έχουμε συναντηθεί ποτέ και αυτό είναι το γεγονός πως έχουμε χάσει έναν γονέα. Γνωρίζω από πρώτο χέρι τον πόνο και τη θλίψη που έρχεται με την απώλεια και θέλω να ξέρετε ότι δεν είστε μόνοι».

Και συνέχισε, «Ενώ θα εμφανιστούν δύσκολα συναισθήματα σήμερα καθώς αποτίουμε φόρο τιμής σε ήρωες όπως η μαμά ή ο μπαμπάς σας, ελπίζω να βρείτε παρηγοριά και δύναμη γνωρίζοντας ότι η αγάπη τους για εσάς ζει και λάμπει. Όποτε χρειάζεστε μια υπενθύμιση αυτού, σας ενθαρρύνω να απευθυνθείτε στους φίλους σας στο Scotty's Little Soldiers. Μπόρεσα και εγώ να ανταπεξέλθω, μέσω της κοινότητας και μιλώντας για τη θλίψη μου. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ευγνώμων και ανακουφισμένος που έχετε καταπληκτικούς ανθρώπους δίπλα σας. Όλοι γνωρίζουμε ότι κάποιες μέρες είναι πιο δύσκολες από άλλες».

Ο Harry ήταν μόλις 12 ετών όταν έχασε τη μητέρα του, την πριγκίπισσα Diana, σε τροχαίο. Ο ίδιος έχει ανοιχτεί πολλές φορές σχετικά με τη βαθιά επίδραση που είχε πάνω του ο θάνατός της, γεγονός που κάνει τις συμβουλές που μοιράζεται με τα παιδιά των βετεράνων, ακόμα πιο πολύτιμες.

«Σήμερα και κάθε μέρα, θαυμάζω και σέβομαι όλους τους άντρες και τις γυναίκες που έδωσαν τη ζωή τους για να μας υπηρετήσουν - ειδικά αυτούς στην οικογένειά σας», έγραψε ο Δούκας. «Είμαι επίσης απίστευτα περήφανος για σένα που είσαι το καλύτερο παράδειγμα για να τους θυμάσαι».

Την Κυριακή, τα μέλη των Scotty's Little Soldiers παρέλασαν μαζί στην παρέλαση της Εθνικής Υπηρεσίας Μνήμης του Λονδίνου, ενώ στην επιστολή του, ο Harry ομολόγησε πως ενώ η πορεία ήταν αναμφίβολα δύσκολη, ήταν επίσης ένας σημαντικός και ιδιαίτερος τρόπος για τις οικογένειες να τιμήσουν τους γονείς που έχασαν.

«Όταν παρελαύνετε μαζί στη σημερινή παρέλαση, φορώντας τα κιτρινόμαυρα κασκόλ σας, ξέρω ότι θα είναι δύσκολο, αλλά εξίσου σημαντικό να το κάνετε», συνέχισε. «Σήμερα φέρνουμε νέα ευαισθητοποίηση στους νέους, που θα ωφεληθούν από αυτή την κοινότητα υποστήριξης. Σας χαιρετίζω που υπηρετείτε άλλους που έχουν ανάγκη, στην πιο τιμητική μνήμη του γονέα σας." Ως βετεράνος ο ίδιος, ο πρίγκιπας είναι παθιασμένος να βοηθά όσους έχουν υπηρετήσει στο στρατό.

Τέλος να σημειωθεί πως την Παρασκευή, ο Harry και Meghan Markle μοιράστηκαν μια ανάρτηση προς τιμήν της Ημέρας των Βετεράνων και της Ημέρας Εκεχειρίας του Ηνωμένου Βασιλείου στον ιστότοπό τους του Ιδρύματος Archewell. «Αυτή την Ημέρα των Βετεράνων και την Ημέρα Μνήμης, τιμούμε τα μέλη της υπηρεσίας σε όλο τον κόσμο», έγραψε το ζευγάρι.

«Αυτοί οι γενναίοι άνδρες και γυναίκες, καθώς και οι οικογένειές τους, έχουν κάνει τεράστιες θυσίες και ενσωματώνουν το καθήκον και την προσφορά . Είμαστε περήφανοι που συνεργαζόμαστε με τόσους πολλούς οργανισμούς που υποστηρίζουν οικογένειες βετεράνων και στρατιωτικών, όπως: The Invictus Games Foundation, The Mission Continues, Team Rubicon, Scotty's Little Soldiers και The Greatest GENERATIONS Foundation. Σήμερα και κάθε μέρα, σας ευχαριστούμε για την υπηρεσία σας».