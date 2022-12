Το απόλυτο cocktail των φετινών Χριστουγέννων έχει την υπογραφή (και τη μαγεία) του Schweppes

Το Din & Done ήρθε και οι γιορτές μόλις απέκτησαν τον δικό τους χαρακτήρα.

Τα Χριστούγεννα είναι ίσως η πιο φωτεινή περίοδος του χρόνου. Τα πάντα είναι στολισμένα, λαμπάκια βρίσκονται γύρω μας με κάθε πιθανή αφορμή και όλοι αναλύουμε την παραμικρή λεπτομέρεια των «επίμαχων ημερών» αλλά και του συνολικού προγράμματος του Δεκεμβρίου. Πού θα βγούμε; Ποια μαγαζιά θα επιλέξουμε; Πότε θα οργανώσουμε τα καθιερωμένα τραπέζια με τους αγαπημένους μας; Τι θα περιλαμβάνουν αυτά; Τόσες πολλές λεπτομέρειες που θέλουμε να έχουμε στην εντέλεια για να περάσουμε όσο πιο ωραία γίνεται.

Ωστόσο, αν και οι έξοδοι βρίσκονται σαφώς μέσα στο πρόγραμμα, τα Χριστούγεννα απολαμβάνουμε περισσότερο από ποτέ τις συγκεντρώσεις στο σπίτι. Η οικογένεια και οι φίλοι φορούν τα καλά τους και καθόμαστε όλοι μαζί στο τραπέζι, γιατί αυτή η εποχή, όπως και να το κάνουμε, έχει κάτι πιο «cozy». Φέρνει μία ζεστασιά μαζί της και μία νοσταλγία, δύο συναισθήματα από τα οποία κανείς δεν ξεφεύγει. Πρωταγωνιστικό ρόλο στην περίσταση έχουν τα homemade πιάτα φτιαγμένα με αγάπη, η μουσική, οι διηγήσεις ιστοριών μπροστά στο τζάκι και -φυσικά- τα ποτά.

The Din & Done Xmas project

Ευτυχώς για εμάς, οι φετινές γιορτές έχουν όλες τις προδιαγραφές να «ντυθούν» με έναν πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα. Το Schweppes και η Brand Ambassador του στην Ελλάδα και στην Κύπρο, Μαίρη Ταλαιπώρου, προτείνουν μοναδικές συνταγές για cocktails με βάση το αγαπημένο μας αναψυκτικό περιστοιχισμένο με κλασικές επιλογές σε ποτά, καθώς και τον «βασιλιά» των εορτών «Din & Done».

Το «Din & Done» είναι ένα highball cocktail που έχει ως βασικό συστατικό το Schweppes, το πιο εκλεκτό αναψυκτικό στον κόσμο των ενηλίκων με 237 χρόνια δεξιοτεχνίας και αφοσίωσης, και συγκεκριμένα τη γεύση Pink Grapefruit. Πρόκειται για ένα ποτό με φρουτώδη γεύση που κάθε υπέρμαχος του τζιν πρόκειται να λατρέψει και να φτιάχνει ξανά και ξανά. Το Din & Done είναι αυτό που θα συνοδεύσει κάθε γιορτινή συγκέντρωση, αφού η γεύση του είναι τέτοια που κάθε καλεσμένος μας θα την αναζητήσει ξανά και ξανά.

The Making Of

Τι θα χρειαστούμε για να φτιάξουμε το απόλυτο cocktail των φετινών γιορτών:

-50 ml Bulldog London Dry Gin

-25 ml Χυμό Μανταρίνι

-120 ml Schweppes Pink Grapefruit

-5 ml angostura bitter

-Γαρνιτούρα: αχλάδι και πιπέρι σετσουάν

Our… Moments of Schweppes

Η Xmas εμπειρία με το Schweppes, όμως, δε σταματάει εδώ. Κρατώντας ένα Din & Done στο χέρι, μπορούμε να γευτούμε τα δικά μας «Moments of Schweppes» με μία επίσκεψη στην online πλατφόρμα schweppes.gr και να ανακαλύψουμε μοναδικούς συνδυασμούς των αγαπημένων μας αναψυκτικών, με ή χωρίς αλκοόλ, αλλά και να περιηγηθούμε σε έναν κόσμο μοναδικών premium εμπειριών. Όταν, όμως, το σπίτι δε μας «χωράει» και θέλουμε να απολαύσουμε το αγαπημένο μας Schweppes σε μία έξοδο με τους αγαπημένους μας, αρκεί μία επίσκεψη στο «Moments of Character» για όλες τις τοποθεσίες που φιλοξενούν το δροσιστικό αναψυκτικό και τους υπέροχους συνδυασμούς του.

Οι πειραματισμοί με τα πιο αγαπημένα μας υλικά είναι ό,τι ακριβώς χρειαζόμαστε για να διασκεδάσουμε με την καρδιά μας, παρέα με τους αγαπημένους μας ανθρώπους. Μακριά από τα τετριμμένα και την άνοια, με έμφαση στην ξεγνοιασιά, την απόλαυση και τον ενθουσιασμό. Διότι καμία βραδιά μας δεν αξίζει τα συνηθισμένα, παρά μόνο να μένει αξέχαστη!

Κάπως έτσι, έχουμε όλα τα εφόδια για να αποχαιρετήσουμε τη φετινή χρονιά με έναν διαφορετικό και πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα, πιο λαμπερό, πιο προσωπικό, αυτόν του αγαπημένου μας Schweppes.