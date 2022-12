Η Neuralink του Elon Musk θέλει να δοκιμάσει σε ασθενείς ένα τσιπ εγκεφάλου που θα επαναφέρει όραση και κίνηση

Η εταιρεία θέλει να πετύχει διάφορα ιατρικά «θαύματα» σε έξι μήνες

Ο Elon Musk έκανε μία ακόμη δήλωση και αυτή τη φορά έχει να κάνει με μια άλλη εταιρεία του, τη Neuralink, η οποία ασχολείται με την ιατρική νευροτεχνολογία και αναπτύσσει εγκεφαλικά τσιπάκια με διάφορες ιατρικές εφαρμογές για να διευκολύνει παράλυτους να περπατήσουν και να επικοινωνήσουν ξανά. Μέσα στο επόμενο εξάμηνο, αναμένεται να ξεκινήσει κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους ενός τσιπ που εμφυτεύεται στον εγκέφαλο και οι βασικοί στόχοι θα είναι η αποκατάσταση της όρασης σε άτομα που την έχουν χάσει, όπως και η αποκατάσταση της κινητικότητας σε ανθρώπους με τέτοια προβλήματα.

Μέχρι τώρα, η εταιρεία του Musk έκανε τεστ μόνο σε ζώα, αλλά πλέον αναζητά άδεια από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA)των ΗΠΑ για να δοκιμάσει την τεχνολογία της και σε ανθρώπους. Το συγκεκριμένο project θέλει να αναπτύξει ένα ηλεκτρονικό εμφύτευμα στον εγκέφαλο που θα οδηγεί σε διάφορα επιτεύγματα όπως να περπατήσουν οι παράλυτοι, να δουν οι τυφλοί, να θεραπευτούν όσοι έχουν άνοια.

Όπως δήλωσε ο Musk με αισιοδοξία ότι το εγχείρημα θα αποφέρει καρπούς σε έξι μήνες για να ξεκινήσουν οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους: «Θέλουμε να είμαστε απολύτως προσεκτικοί και βέβαιοι ότι θα δουλέψει καλά, προτού βάλουμε μια συσκευή μέσα σε έναν άνθρωπο».

Watching the #Neuralink event so you don't have to.



Elon is standing in front of a slide that says they have a short term goal of solving debilitating brain and central nervous ailments....he's so full of garbage. pic.twitter.com/jW74SsLVNG