Η Lana Del Rey έφτιαξε μόνο μία διαφήμιση για το νέο της άλμπουμ, και την έβαλε στην πόλη του πρώην της

Drama και Lana Del Ray πάνε μαζί και το 2023. Μάλλον το νέο της άλμπουμ πρόκειται για αφιέρωση στο πρώην της Sean Larkin, με τον οποίο χώρισαν το 2020.

Δεν ξέρουμε αν πρέπει να γελάσουμε ή να κλάψουμε με την κίνηση της Lana Del Ray, η οποία αφήνει το στίγμα της ακόμη και όταν πρόκειται για την προώθηση του άλμπουμ της. H τραγουδίστρια που υμνεί την μελαγχολία και τους ανεκπλήρωτους έρωτες μέσα από τα τραγούδια της, επιστρέφει και πάλι στη μουσική βιομηχανία με ένα νέο άλμπουμ το οποίο θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2023 με τίτλο: «Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd».

Ωστόσο έχει ήδη κυκλοφορήσει το 1ο κομμάτι από το συγκεκριμένο άλμπουμ, το οποίο φέρει τον ίδιο τίτλο. Και ενώ έχει μπει στη διαδικασία που διαφημίζει και προμοτάρει το νέο της εγχείρημα, έρχεται και πάλι να μας αποστομώσει, με το πόσο ειρωνική και ταυτόχρονα κριντζ, μπορεί να γίνει.

Για την προώθηση του άλμπουμ της κυκλοφόρησε ένα και μόνο billboard. Συνήθως διάσημες πλατείες όπως αυτή της Times Square και πολλών ακόμη πόλεων γεμίζουν με billboards των νέων κυκλοφοριών. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει όμως για την Del Ray, η οποία επέλεξε να προμοτάρει το νέο της άλμπουμ μόνο στην Tulsa της Οκλαχόμα. Και αν αναρωτιέσαι γιατί επέλεξε αυτή τη πόλη, ο λόγος δεν είναι άλλος από το γεγονός πως εκεί μένει ο πρώην σύντροφός της Sean Larkin. Οι δυο τους ήταν μαζί για περίπου 6 μήνες, ώσπου χώρισαν το 2020.

Splash News

Αποδεικνύεται πως η Lana Del Ray έχει για μια ακόμη φορά τον τρόπο να αφήσει την δική της πικρία και εκδίκηση προς τον Larkin, θέλοντας να του υπενθυμίζει τι έχασε.

Όσο για τον Sean Larkin, πέρα από το γεγονός πως μένει στην Tulsa της Οκλαχόμα, είναι αστυνομικός, πρωταγωνιστούσε σε ριάλιτι σόου των ΗΠΑ, λατρεύει το crossfit και αγαπά την πεζοπορία, ενώ μια από τις διάσημες δημόσιες και κοινές εμφανίσεις του ζευγαριού ήταν στα βραβεία Grammy του 2020.

Splash News



Όπως φαίνεται η Del Ray δεν έχει ξεπεράσει ακόμη τον κάποτε αγαπημένο της (δεν περιμέναμε άλλωστε να τον ξεπεράσει και χωρίς δράμα) και έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτηση με το μοναδικό της billboard:

«Υπάρχει μόνο ένα (billboard) και αυτό βρίσκεται στην Tulsa», δήλωσε η Lana στον ιδιωτικό λογαριασμό της του instagram.

Συν σε σχόλιο χρηστών γιατί επέλεξε την συγκεκριμένη πόλη, εκείνη απάντησε πως θέμα είναι προσωπικό.

Το drama όμως δεν σταματά εδώ, αφού παρατηρήσαμε πως τα γενέθλια του Larkin είναι στις 7 Δεκεμβρίου, την ίδια ακριβώς ημερομηνία που η Lana Del Ray δημοσίευσε το 1ο της τραγούδι από το νέο άλμπουμ. Πόσο πιο ξεκάθαρο να γίνει ;

Τελικά δεν είμαστε μόνο εμείς που δραματοποιούμε χωρισμούς και σχέσεις.