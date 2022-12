Lana Del Rey: Κυκλοφόρησε νέο τραγούδι και ανακοίνωσε νέο άλμπουμ για το 2023

H επιστροφή της Lana Del Rey ξεκίνησε με νέο τραγούδι που ήδη κυκλοφόρησε και το νέο της άλμπουμ με τίτλο «Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd» που θα κυκλοφορήσει στις 10 Μαρτίου του 2023

Η τραγουδίστρια Lana Del Rey η οποίσ συνδέθηκε άμεσα με την μελαγχολία και όλα αυτά τα ανεκπλήρωτα συναισθήματα, έρχεται και πάλι να κάνει την τέχνη της αισθητή, μέσα από το νέο της άλμπουμ «Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd».

Εχθές κυκλοφόρησε και το πρώτο audio κομμάτι του άλμπουμ με τον ίδιο τίτλο, προκαλώντας αίσθηση στο κοινό της:

Η Lana Del Rey μαζί με τα νέα για την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ και του πρώτου κομματιού, να σημειωθεί πως έχει γράψει η ίδια στίχους μαζί με τον Mike Hermosa. Τέλος η Del Ray υπογράφει και την παραγωγή του άλμπουμ της μαζί με τους Jack Antonoff, Drew Erickson και Zach Dawes.