Μάκης Παπαδημητρίου: Στη λίστα του Vanity Fair με τις καλύτερες ερμηνείες της χρονιάς

Για την ερμηνεία του στο «Flux Gourmet» του Πίτερ Στρίκλαντ, ο Μάκης Παπαδημητρίου βρέθηκε στην λίστα με τις καλύτερες ερμηνείες του 2022, για το Vanity Fair.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, το Vanity Fair δημοσίευσε τις λίστες του με τις καλύτερες ταινίες, σειρές και φυσικά ερμηνείες της χρονιάς. Στην τελευταία λίστα συμπεριελήφθη και ο Έλληνες ηθοποιός Μάκης Παπαδημητρίου, ο οποίος ξεχώρισε σύμφωνα με δημοσιογράφο του περιοδικού, για την ερμηνεία του στην ταινία «Flux Gourmet» του Πίτερ Στρίκλαντ.

Πρόκειται για μια μαύρη κωμωδία, με πρωταγωνιστές τους Fatma Mohamed (The Duke of Burgundy), Gwendoline Christie (Game of Thrones), Μάκη Παπαδημητρίου και Asa Butterfield (Sex Education). Η ιστορία της ταινίας εκτυλίσσεται σε ένα απομακρυσμένο καλλιτεχνικό ινστιτούτο αφιερωμένο στις γαστρονομικές και διατροφικές επιδόσεις, που επιχειρεί ένα είδος “ηχητικού catering”.

