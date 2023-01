Το κόλπο των ζευγαριών για τις θέσεις στο αεροπλάνο που προκαλεί αντιδράσεις

Κάποια ζευγάρια κλείνουν μία θέση στο παράθυρο και μία στο διάδρομο, προσπαθώντας να εξασφαλίσουν μια ολόκληρη σειρά καθισμάτων

Κανονίζεις ταξίδι με το ταίρι σου και κλείνοντας τα εισιτήρια γνωρίζεις πως το αεροπλάνο έχει 3 θέσεις. Και αντί να κλείσεις δυο θέσεις η μια δίπλα στην άλλη, επιλέγεις να κρατήσεις μια δίπλα στο παράθυρο και μια δίπλα στο διάδρομο, ελπίζοντας να μην έχεις κανέναν στη μεσαία θέση και έτσι να έχεις ολόκληρη τη σειρά «δικιά σου».

Στην καλύτερη περίπτωση κανείς δεν κάθεται ανάμεσά σας και οι δυο σας μπορείτε να απλωθείτε, πράγμα σπάνιο καθώς οι πτήσεις δεν φεύγουν και συχνά άδειες. Στη χειρότερη περίπτωση; Κάποιος «άτυχος» κάθεται ανάμεσα σας, σας χαλάει τα πλάνα και καλώς ή κακώς θα του χαλάσετε και εσείς το ταξίδι.

Τις περισσότερες φορές, όμως, κάποιος από το ζευγάρι προσφέρεται να αλλάξει θέση και ο επιβάτης της μεσαίας θέσης δέχεται μια απροσδόκητη αναβάθμιση -με κάθισμα είτε προς τον διάδρομο, είτε δίπλα στο παράθυρο.

«Συνήθως το άτομο αυτό είναι ενθουσιασμένο», λέει ο Scott Keyes, ιδρυτής της εταιρείας Scott's Cheap Flights και φανατικός υποστηρικτής του «κόλπου του ζευγαριού», το οποίο εφαρμόζει όταν αυτός και η σύζυγός του, Anya, ταξιδεύουν μαζί, χωρίς τα παιδιά. Αλλά όπως υπενθύμισε ένα viral tweet νωρίτερα αυτό το μήνα, ο «ξένος» στη μέση δεν είναι πάντα ενθουσιασμένος - και ορισμένοι συνταξιδιώτες βρίσκουν τη στρατηγική προκλητική ή και καταδικαστέα.

Στην ανάρτηση που προκάλεσε αντιδράσεις και συγκέντρωσε σχεδόν 200.000 likes, ο συγγραφέας και σκηνοθέτης Zack Bornstein έγραψε ότι το άτομο που καθόταν ανάμεσα σε αυτόν και τη φίλη του αρνήθηκε την προσφορά τους να μετακινηθεί είτε προς τον διάδρομο, είτε προς το παράθυρο και αντ' αυτού παρέμεινε στο μεσαίο κάθισμα και για τις 5,5 ώρες του ταξιδιού.

losing my mind, just offered the aisle seat to the guy sitting between me and my gf on a flight, and he said he’d rather stay in the middle seat between us