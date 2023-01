Twenty One Hotel: Ένας μοναδικός προορισμός απόδρασης στην καρδιά της Κηφισιάς

Αν θέλετε να ξεκλέψετε ένα Σαββατοκύριακο μακριά από όλα, δεν χρειάζεται να πάτε μακριά

Μέσα σε έναν καταπράσινο κήπο στην καρδιά της Κηφισιάς, ανάμεσα σε αειθαλή δέντρα και πλούσια βλάστηση, το The Twenty One Hotel αλλάζει εξ’ολοκλήρου εικόνα και μεταμορφώνεται σε έναν από τους πιο ιδιαίτερους και με στυλ προορισμούς της Αθήνας.

Το ξενοδοχείο

Φυσική εξέλιξη της επιτυχίας του The Wild Hotel στη Μύκονο, το The Twenty One Hotel έχει την σφραγίδα του Αλέξανδρου και του Φίλιππου Βαρβέρη (Interni, Moda Bagno), του Γρηγόρη και της Μαριάννα Ψάλτη, δηλαδή της ομάδας φίλων που βρίσκονται πίσω από το αναγνωρισμένο The Twenty One Restaurant & Bar.

Το εκλεκτικό και επί της ουσίας design χαρακτηρίζει τα 21 δωμάτια, η πολυτέλεια απορρέει από τα υλικά, η σύνδεση με την τέχνη και η κοσμοπολίτικη αύρα είναι διάχυτες στην ατμόσφαιρα ενώ η χαλαρή αίσθηση και η κομψότητα σε όλα τα επίπεδα κυριαρχούν τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους.

Η ευεργετική ηρεμία της φύσης, σε συνδυασμό με τις εμπειρίες που προσφέρουν τα βόρεια προάστια (σε εγγύτητα με το Άλσος Κηφισιάς, Δάσος Συγγρού, Τατόι), τα δημιουργικά workshops αλλά και η όλη φιλοσοφία του ξενοδοχείου το καθιστούν έναν προορισμό απόδρασης και σημείο συνάντησης για ένα απαιτητικό κοινό, ομοϊδεάτες με κοινές απόψεις και αισθητική που ταξιδεύουν είτε για business είτε για αναψυχή.

Τα δωμάτια

Αυθεντικά σε χαρακτήρα και με μια διαφορετική προσέγγιση στη διακόσμηση, τα 21 δωμάτια διαθέτουν παράθυρα ή μικρές βεράντες που βλέπουν πράσινο, δίνοντας στη φύση το ρόλο που της αξίζει. Στους χώρους δένει αριστοτεχνικά το σύγχρονο design, με τις επιλεγμένες αντίκες και τα vintage αντικείμενα, εκφράζοντας απόλυτα την αισθητική του Αλέξανδρου και του Φίλιππου Βαρβέρη, την οποία πρεσβεύουν τόσο στο Interni όσο και στη Moda Bagno.

Σημείο εκκίνησης για τη διακόσμηση αποτέλεσε το τρισδιάστατο πλακάκι Punto, δημιουργία των Ronan και Erwan Bouroullec για τον οίκο Mutina, που δίνει τον χρωματικό τόνο, πρωταγωνιστώντας στους τοίχους. Οι λεπτομέρειες από σκούρο ξύλο και μπρούτζο παραπέμπουν στο πολυτελές παρελθόν των αρχοντικών της Κηφισιάς που αναβιώνει με διακριτικό, μοντέρνο πνεύμα. Αυτή η αίσθηση μιας νέας στυλιστικής ισορροπίας επεκτείνεται και στα μπάνια, ντυμένα με μάρμαρο και terrazzo και εξοπλισμένα με έπιπλα σε έντονο χρώμα - κίτρινο, μπλε, πράσινο. Ουσιαστικά, το ύφος αποπνέει την αστική αισθητική της περιοχής, χωρίς όμως νοσταλγία, αλλά μέσα από έναν δημιουργικό διάλογο που εστιάζει στο παρόν. Όσο για την ατμόσφαιρα; Είναι κοσμοπολίτικη, χωρίς επιτήδευση, γαλήνια και σε άμεση επαφή με το περιβάλλον. Ένα μικρό ξενοδοχείο πολυτελές όσο και οικείο που προσφέρει τις καλύτερες υπηρεσίες στον επισκέπτη του.

Το εστιατόριο

Με μια ιστορία δέκα χρόνων και ένα από τα «διαχρονικά» πλέον εστιατόρια όχι μόνο των βορείων προαστίων αλλά της Αθήνας, το The Twenty One Restaurant & Bar αποτελεί πια τον πυρήνα του ξενοδοχείου. Κι αν μέχρι σήμερα ήταν συνυφασμένο με βραδινές εξόδους, τώρα φιλοδοξεί να γίνει το αγαπημένο all day meeting point. Ξεκινώντας από το πολύ προσεγμένο πρωινό - μπουφές και à la carte- με αυγά ελευθέρας βοσκής, τοπικά τυριά και αλλαντικά, πίτες, βιολογικά φρούτα και χυμούς και φυσικά τον καλύτερο καφέ. Και συνεχίζοντας με ελαφρά και υγιεινά πιάτα για κάθε στιγμή της ημέρας που σερβίρονται και στα δωμάτια. Όσο για το βράδυ το The Twenty One Restaurant & Bar διατηρεί το γνώριμο, υψηλών προδιαγραφών status του με τον chef Νίκο Δήμητρα να βασίζεται στις εξαιρετικές πρώτες ύλες, προσφέροντας ένα menu όπου η Γαλλία, η Μεσόγειος και η Ασία συνδιαλέγονται. Επίσης το The Twenty One διαθέτει μια εντυπωσιακή wine list με 160 επιλεγμένες ετικέτες από όλο τον κόσμο, τα καλύτερα spirits, ενώ για τα cocktails χρησιμοποιούνται συστατικά που ετοιμάζονται εντός από φρέσκες πρώτες ύλες.

The Twenty One Hotel

Μυκόνου 5 και Κολοκοτρώνη, Κηφισιά, 14562

Tηλ. 210 6233521



[email protected]

www.thetwentyonehotel.com

Instagram