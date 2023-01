George Santos: Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής συμμετείχε σε drag show, αλλά το αρνείται

O "συντηρητικός" Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής συνηθίζει να υποκρίνεται και να λέει ψέματα, ξανά και ξανά

Ο George Santos είναι ο νεοεκλεγείς Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής που προσποιείται τον αυστηρό, συντηρητικό και κατά των gay, βουλευτή. Έχει εκφράσει τις υπερσυντηρητικές του απόψεις και την θέση του υπέρ του "don't say gay" κινήματος. Και όλα αυτά τη στιγμή που ο ίδιος, έχει δηλωθεί ως ο πρώτος ανοιχτά γκέι Ρεπουμπλικάνος που εξελέγη στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Αυτή τη φορά, στο φως της δημοσιότητας ήρθαν κάποιες ακόμη αποκαλύψεις για τη ζωή του Santos, οι οποίες αποδεικνύουν και πάλι την υποκρισία του, αλλά και τα ψέματα που δεν σταματούν από μεριάς του.

Όπως φαίνεται, ο "συντηριτικός" George Santos συμμετείχε πριν από 15 χρόνια σε διαγωνισμούς drag queen στη Βραζιλία. Μια 58χρονη Βραζιλιάνα drag queen, υποστηρίζει πως ήταν φίλη με τον Santos όταν εκείνος είχε δώσει μια drag παράσταση το 2005, στην πρώτη «παρέλαση υπερηφάνειας» του Ρίο ντε Τζανέιρο.

Τρία χρόνια αργότερα ο Santos διαγωνίστηκε σε καλλιστεία drag queen στο Ρίο, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Ένα άλλο πρόσωπο από τη Βραζιλία που γνώριζε τον γερουσιαστή επιβεβαίωσε ότι συμμετείχε σε τέτοια καλλιστεία και φιλοδοξούσε να αναδειχθεί «Μις Γκέι Ρίο ντε Τζανέιρο».

I believe that "George Santos" looks better in drag but I would still hide the silverware if she/he were a guest. pic.twitter.com/XZm5aNKTqs