Shakira: H viral στιγμή που η (πρώην) πεθερά της, την πιάνει από το πρόσωπο για να σωπάσει

Βίντεο κατέγραψε την στιγμή που η μητέρα του Piqué αρπάζει βίαια από το πρόσωπο την Shakira

H διαμάχη μεταξύ του πρώην ζευγαριού Shakira - Pique δεν έχει τέλος. Μετά την κυκλοφορία του νέου single από την Shakira, στο οποίο αναφέρεται ανοιχτά στον χωρισμό της και τον πρώην σύζυγό της, εκείνος γίνεται instagram official με τη νέα του αγαπημένη- Και όλα αυτά, τη στιγμή που τα βλέμματα πέφτουν σε ένα νέο βίντεο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας και δημιουργεί έντονο προβληματισμό. Για την ακρίβεια, το βίντεο αποτυπώνει μια ιδιαίτερα τοξική σχέση ανάμεσα σε Shakira και τη μητέρα του Piqué.

Η σχέση ανάμεσα στις δυο γυναίκες, φαίνεται να είναι πολύ κακή, κάτι που αποκαλύπτεται και στο νέο single, αλλά κυρίως από το βίντεο, στο οποίο φαίνεται η μητέρα του Piqué να αρπάζει από το πρόσωπο τη Shakira και στη συνέχεια να κάνει νόημα να σωπάσει, βάζοντας το χέρι της μπροστά στο στόμα.

Χωρίς να γνωρίζουμε τι έχει ειπωθεί μεταξύ τους, η γλώσσα του σώματος ανάμεσα στις 2 γυναίκες μιλάει από μόνη της, ενώ το creepy βλέμμα της πεθεράς προς τη Shakira, είναι εξίσου αποκαλυπτικό.

Το βίντεο, που φέρεται να τραβήχτηκε κρυφά σε δημόσιο χώρο από έναν περαστικό, γυρίστηκε όταν η τραγουδίστρια ήταν ακόμη μαζί με τον ποδοσφαιριστή, ενώ φαίνεται ξεκάθαρα η μητέρα του Piqué να ασκεί σωματική βία εναντίον της Shakira.

Και όλα αυτά συμβαίνουν τη στιγμή, που ο Piqué είναι ακριβώς δίπλα τους, χωρίς να δίνει ιδιαίτερη σημασία στα όσα γίνονται και να «σφυρίζει» αδιάφορα.

Η σχέση μεταξύ της μητέρας του ποδοσφαιριστή και της Shakira φέρεται να μην ήταν ποτέ καλή, γιατί η Shakira είναι από την Καταλονία γεγονός που δεν άρεσε καθόλου στη Montserrat (όπως είναι το όνομα της μητέρας του Pique), με αποτέλεσμα να μην αποδεχθεί ποτέ πλήρως τη σχέση τους.

Η Shakira αναφέρεται στην πεθερά της, στο νέο τραγούδι της με τους στίχους να λένε: «Κάνω μόνο μουσική, συγγνώμη αν σου την σπάει. Με άφησες με τη μαμά σου ως γειτόνισσα. Ο Τύπος στην πόρτα μου, και ένα χρέος με το Υπουργείο Οικονομικών».

Η 45χρονη τραγουδίστρια φέρεται να έχει ξεκινήσει μεταξύ άλλων την κατασκευή ενός τοίχου για να χωρίσει το σπίτι της από αυτό της πρώην πεθεράς της, ενώ έστησε και μια τρομακτική κούκλα μάγισσας σε μεγάλο μέγεθος στο μπαλκόνι του σπιτιού, η οποία κοιτάζει προς το σπίτι της μητέρας του Piqué.

And in case you missed this part, Shakira put a life-size witch in her balcony yesterday pointing at her mother-in-law's house https://t.co/EY26LdDLS5 pic.twitter.com/IeVORtr4Q0