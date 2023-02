Ο Sylvester Stallone κάνει τη ζωή της οικογένειας του ριάλιτι - « The Family Stallone»

H οικογένεια Stallone φέρνει τη ζωή τους στη μικρή οθόνη μέσα από νέο reality show, όπως επιβεβαίωσε πρόσφατα και ο ίδιος ο Sylvester

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, παραγωγός του ριάλιτι είναι ο ίδιος άνθρωπος που βρίσκεται και πίσω από το «Keeping Up With the Kardashians», o Ryan Seacrest και η ομάδα του. Εχθές η εταιρεία παραγωγής Paramount+ επιβεβαίωσε την είδηση πως η οικογένεια Stallone έχει ετοιμάσει τη ζωή της σε reality show με τίτλο "The Family Stallone".



Τον περασμένο Αύγουστο είχαν κυκλοφορήσει δημοσιεύματα για προετοιμασία της οικογένειας Stallone σε γυρίσματα, κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται με τη συγκεκριμένη είδηση. Κεντρικό θέμα των επεισοδίων θα είναι η πορεία αλλά και η οικογενειακή ζωή του Sylvester Stallone, ενώ πρωταγωνιστούν η σύζυγος του Jennifer Flavin, και οι 3 κόρες του. Η Sophia, Sistine, και Scarlet Stallone.

@sophiastallone



Εκπρόσωπος του ηθοποιού είχε επίσης επιβεβαιώσει την είδηση πριν από μερικούς μήνες, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Οι Stallone αυτή τη στιγμή γυρίζουν μαζί ένα ριάλιτι, το οποίο θα κάνει το ντεμπούτο του στο Paramount+».



Σύμφωνα με τα ξένα μέσα, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός πως η οικογένεια Stallone, θα προχωρήσει στο να κάνει δημόσια τη ζωή τους, αφού έχουν σκοπό και οι κόρες του ηθοποιού να ασχοληθούν με τα media.

@jenniferflavinstallone



Τέλος να σημειωθεί πως το φθινόπωρο του 2022, το διάσημο ζευγάρι είχε ανακοινώσει το διαζύγιο του, κάτι το οποίο τελικά ανατράπηκε. Η σύζυγός του, Jennifer Flavin είχε υποβάλλει αίτηση διαζυγίου στις 19 Αυγούστου, κατηγορώντας τον σύζυγό της για «συμμετοχή σε σκόπιμη διασπάθιση, εξάντληση ή και σπατάλη των περιουσιακών στοιχείων του γάμου, η οποία είχε δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις». Ο ηθοποιός αρνήθηκε τότε τους ισχυρισμούς της, και έπειτα από σύντομο διάστημα το ζευγάρι ανακοίνωσε πως είναι και πάλι μαζί.