Ο Ethan Hawke είχε αλλάξει θέση με τον γιο του για να φλερτάρει τη Rihanna. Σήμερα του ζητά συγγνώμη (και κατανόηση)

Οι φωτογραφίες με τον Ethan Hawke να κάθεται δίπλα στην Rihanna και να συνομιλεί μαζί της σε αγώνα μπάσκετ, είχαν γίνει viral πίσω στο 2015, με το κοινό να υποψιάζεται έως και ειδύλλιο ανάμεσα στον γνωστό ηθοποιό και την Riri. Τα πράγματα όμως, δεν ήταν έτσι ακριβώς, αφού όπως φάνηκε η συνάντησή τους ήταν τυχαία και απλά ο Ηawke είναι μεγάλος fan της τραγουδίστριας από τα Barbados.

Αυτό που έχει ενδιαφέρον όμως, είναι η προσέγγιση του Ethan Hawke προς την Rihanna. Οι αρχικές τους θέσεις στον αγώνα, δεν ήταν αυτές που τους βλέπαμε να συνομιλούν. Αρχικά δίπλα στην Rihanna καθόταν ο τότε 13χρονος γιος του Ethan Hawke, ο οποίος τώρα είναι 21. Ο πατέρας του όμως, δεν του χάρισε την ευκαιρία να απολαύσει τον αγώνα δίπλα στην Riri, αλλά του ζήτησε να αλλάξουν θέσεις, προκειμένου να κάτσει εκείνος δίπλα της και να της πιάσει κουβέντα. Και έτσι έγινε.

Ethan Hawke had no problem asking his son to give up his seat so he could sit next to Rihanna! #DadGoals #RiRi'sMostLoyalFan pic.twitter.com/pR7VSjVFhC — Def Noodles (@defnoodles) February 13, 2023

Λίγο αργότερα, είδαμε τα στιγμιότυπα από τη συζήτησή τους να γίνονται viral εκείνες τις ημέρες, με την προσπάθεια του Hawke να φλερτάρει τη Rihanna, να αποτυπώνεται και στις εικόνες.

These telling photos of actor Ethan Hawke with Rihanna went viral in 2015. Now, he’s finally come clean about what was going on.https://t.co/IR5BJeaURv — news.com.au (@newscomauHQ) February 14, 2023

Ερχόμενοι στο σήμερα και μετά την εκπληκτική εμφάνιση της Rihanna στο Super Bowl, ο Ethan Hawke μας έκανε ένα flashback σε εκείνες τις στιγμές- κυρίως για να ζητήσει από τον γιο του να τον συγχωρέσει που του «έκλεψε τη στιγμή» και έκατσε εκείνος δίπλα στην τραγουδίστρια.

«Μετά την εκπληκτική εμφάνιση της Rihanna στο ημίχρονο, ελπίζω κάποια στιγμή ο γιος μου να καταφέρει να συγχωρέσει έναν πατέρα που του έκλεψε τη στιγμή», δήλωσε με σαρκασμό ο Hawke, δημοσιεύοντας στιγμιότυπα από εκείνον τον ΝΒΑ αγώνα του 2015, όπου κατάφερε τελικά να πάρει τη θέση του γιου του και να κάτσει δίπλα στην Rihanna.

Αυτές οι εικόνες δεν είναι η πρώτη φορά που γίνονται αφορμή για σαρκασμό. Η κόρη του Ethan Hawke, η Maya Hawke, είχε δημοσιεύσει επίσης τα συγκεκριμένα στιγμιότυπα για την ημέρα του πατέρα. Η ανάρτηση μάλιστα, ανέφερε χαρακτηριστικά:

Maya Hawke posting this on her Insta stories for Father’s Day 💀 pic.twitter.com/mnSnVL72Xt — Fiona Small (@FionaSmall) June 20, 2022

«Χρονιά πολλά για την ημέρα του πατέρα, ειδικά στον Ethan Hawke, ο οποίος έβαλε τον γιο του να ανταλλάξουν θέσεις, προκειμένου να προσεγγίσει την Rihanna», έγραψε χαρακτηριστικά η ανάρτηση, με την κόρη του Hawke να την ποστάρει στο Twitter, τρολάροντας απολαυστικά τον πατέρα της.