Τουρκία: Nέοι σεισμοί 6,4 και 5,8 και 5,2 στην Αντιόχεια - 3 νεκροί και 600 τραυματίες

Νεκροί και τραυματίες ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια

Νέες σεισμικές δονήσεις 6,4 και 5,8 ρίχτερ σημειώθηκαν στην Τουρκία, μέσα σε διάστημα λίγων λεπτών. Πέρα από τους δυο αυτούς σεισμούς, ακολούθησαν δεκάδες μετασεισμοί, ενώ σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο έχουν καταγραφεί 3 νεκροί και 213 τραυματίες.

Εκτιμάται ότι πρόκειται για ετοιμόρροπα κτίρια, που είχαν δεχθεί πλήγμα από τους προηγούμενους ισχυρούς σεισμούς, ενώ εκφράζονται φόβοι για εγκλωβισμένους στα ερείπια.

Two earthquakes jolt Türkiye's southernmost Hatay province, just two weeks after major quakes hit the region, the country’s disaster management agency says https://t.co/mcTKzPJmPj pic.twitter.com/IAXEzU9G2u

Ο αντιπρόεδρος Φουάτ Οκτάι δήλωσε: «Αξιολογούμε κάθε αναφορά μία προς μία» και κάλεσε τους πολίτες να μην εισέρχονται στα κατεστραμμένα κτίρια.

Το επίκεντρο του πρώτου σεισμού των 6,4 Ρίχτερ εντοπίστηκε στην τοποθεσία Ντεφνέ στο Χατάι, σύμφωνα με την τουρκική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών AFAD, μιας περιοχής που βρίσκεται σε απόσταση 14 χλμ. νοτιοανατολικά της Αντιόχειας στην Τουρκία και 70 χλμ. βόρεια της Λατάκιας στη Συρία.

Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν στα 10 χλμ. και αρχικά εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Ειδικοί εκτιμούν ότι πρόκειται για ανεξάρτητο σεισμό σε σχέση με τους προηγούμενους.

WATCH: Scenes of panic in Hatay Airport as a magnitude 6.4 earthquake hits the border region between Turkey and Syria at 20:04 local time, two weeks after two powerful earthquakes struck the area and killed more than 46,000 people in both countries. pic.twitter.com/wxSj2bhOi5