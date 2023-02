Η Emma Thomson μιλά για την απίστευτη πίεση των Όσκαρς - «Είναι φρικτό, αρρώστησα»

«Και τις δύο φορές που πήγα στα Όσκαρ αρρώστησα αρκετά σοβαρά, είναι φρικτό», δήλωσε η διάσημη ηθοποιός μιλώντας για τη μεγάλη τελετή βραβείων

Οι τελετές απονομής βραβείων και πόσο μάλλον τα Oscars, αποτελούν ένα από τα γεγονότα της χρονιάς, συγκεντρώνοντας όλα τα φώτα επάνω τους και προσφέροντας πλούσιο θέαμα, λαμπερές παρουσίες, αλλά και ανατρεπτικές προσωπικότητες. Όλα αυτά όμως, φαίνεται πως δεν είναι τόσο αψεγάδιαστα όσο δείχνουν, ενώ για πολλούς ηθοποιούς και καλλιτέχνες, τέτοιες εκδηλώσεις μπορεί να μετατραπούν στον απόλυτο εφιάλτη, καθώς το στρες και η πίεση είναι μεγάλη.

Έτσι και η Emma Thomson, η οποία εξήγησε πως βρήκε «την πίεση και τη λάμψη πάρα πολύ μεγάλη», αναφερόμενη στα βραβεία Όσκαρ.

Μιλώντας στο podcast των Radio Times, η ηθοποιός δήλωσε συγκεκριμένα: «Και τις δύο φορές που χρειάστηκε να πάω στα Όσκαρ αρρώστησα, αρκετά σοβαρά, πριν και κατά τη διάρκειά τους. Απλά βρήκα την πίεση και τη λάμψη πάρα πολύ μεγάλη. Είναι κάπως εκπληκτικό - και μετά σκέφτεσαι ότι θέλεις να ξαπλώσεις σε ένα σκοτεινό δωμάτιο. Σκέφτεσαι, "Σας παρακαλώ, μη μου κάνετε ερωτήσεις ή με κάνετε να μιλήσω για τον εαυτό μου". Είναι φρικτό. Αρκετά γρήγορα ανέπτυξα ένα είδος αλλεργίας σε αυτό, αλλά είναι κατά κάποιο τρόπο μέρος της δουλειάς».

Splash News

Να σημειωθεί πως η Thomson έχει κερδίσει δύο βραβεία Όσκαρ, σε συνολικά πέντε υποψηφιότητες. Το 1993 κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης ηθοποιού για το Howards End, το 1994 ήταν υποψήφια στην ίδια κατηγορία για το The Remains of the Day και για το βραβείο β' γυναικείου ρόλου για το In the Name of the Father. Το 1996 ήταν υποψήφια για καλύτερη ηθοποιός και καλύτερο διασκευασμένο σενάριο για το Sense and Sensibility, το οποίο επίσης κέρδισε.

Η νίκη της αυτή της χάρισε και το τίτλου του μοναδικού καλλιτέχνη, ο οποίος έχει Όσκαρ, τόσο για την υποκριτική όσο και για το σενάριο.

Στην ίδια συνέντευξη ρωτήθηκε, επίσης, για τη φήμη της και πώς η δημοσιότητα επηρεάζει τη ζωή της, με την ίδια να απαντά:

«Η φήμη δεν έρχεται από τη μια μέρα στην άλλη, είναι σταδιακή. Είμαι τυχερή από αυτή την άποψη- νομίζω ότι πρέπει να είναι απαίσιο αν πρέπει να αντιμετωπίσεις το να είσαι ο James Bond ή ένας από αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά δεν μπορούν να πάνε πουθενά. Το να χάνεις εντελώς την ανωνυμία σου δεν είναι πολύ ευχάριστο για σένα ή για τους ανθρώπους γύρω σου».

Splash News

«Αν είναι αυτό που θέλετε, να σας αναγνωρίζουν, τότε υποθέτω ότι μπορείτε να το αντιμετωπίσετε και δεν είναι τόσο παρεμβατικό. Αλλά δεν είναι αυτό που ήθελα εγώ, και νομίζω ότι είναι μια εξαιρετικά τοξική κατάσταση» συμπλήρωσε.

H τελευταία και πιο πρόσφατη ταινία της Thomson, είναι η δραματική κωμωδία "Good Luck to You, Leo Grande", ενώ την έχουμε λατρέψει και μέσα από τη ταινία "Late Night" του Νetflix.