Louis Vuitton: Αντιδράσεις για τη νέα καμπάνια με πίνακες της Joan Mitchell χωρίς άδεια

Παρά την αρνητική απάντηση που δέχθηκε ο οίκος από το Joan Mitchell Foundation, χρησιμοποίησαν τους πίνακες για την διαφημιστική καμπάνια

Αντιδράσεις δέχθηκε η Louis Vuitton μετά την επιλογή της, να χρησιμοποιήσει πίνακες της Joan Mitchell σε διαφημιστική καμπάνια για τσάντες $10Κ. Το πρόβλημα στην υπόθεση είναι πως ο διάσημος οίκος μόδας, χρησιμοποίησε τους πίνακες χωρίς να πάρει την άδεια από το Joan Mitchell Foundation, καθώς η γνωστή εικαστικός έχει φύγει από τη ζωή το 1992.

The foundation that represents the painter Joan Mitchell has challenged the use of her artwork in ads for Louis Vuitton handbags, suggesting the company used it without the organization’s permission. https://t.co/D2RN3iRZ32