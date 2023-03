Βραζιλία: Μια δολοφονία γυναίκας κάθε έξι ώρες το 2022 - Στις 1.410 οι γυναικοκτονίες

Μόνο για το 2022, 1.410 γυναίκες δολοφονήθηκαν στη Βραζιλία

Σοκαριστικά είναι τα νούμερα που φέρνει νέα έρευνα, η οποία κυκλοφόρησε εχθές με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας.

Κάθε έξι ώρες μια γυναίκα έχανε τη ζωή της στη Βραζιλία το 2022, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ενώ κατεγράφησαν περισσότερες από 1.400 γυναικοκτονίες.

Ο πρόεδρος της χώρας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ανακοίνωσε μέτρα για να σταματήσει αυτή η «αφόρητη» βία που το 2022 έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ.

Brazil’s Pres. Lula announced measures seeking to promote and protect women after years of setbacks in their causes blamed in part on a rise in far-right forces. #InternationalWomensDay

