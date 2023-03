World Athletics: Απαγορεύει σε τρανς αθλήτριες να συμμετέχουν σε διεθνείς αγώνες γυναικών

Σύμφωνα με το ΒΒC, καμία αθλήτρια που έχει περάσει ανδρική εφηβεία, δεν θα μπορεί να συμμετέχει σε αγώνες παγκόσμιας κατάταξης γυναικών

«Δεν λέμε όχι για πάντα», δήλωσε ο πρόεδρος του κυβερνώντος σώματος, Lord Coe, λίγο μετά, αφού ανακοίνωσε πως καμία τρανς αθλήτρια που έχει περάσει ανδρική εφηβεία δεν θα επιτρέπεται να διαγωνιστεί σε αγώνες παγκόσμιας κατάταξης γυναικών από τις 31 Μαρτίου.



Μεταξύ άλλων, δήλωσε πως θα συσταθεί μια ομάδα εργασίας για τη διεξαγωγή περαιτέρω έρευνας σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για την επιλεξιμότητα των τρανς. Ο Lord Coe πρόσθεσε ακόμη, ότι η απόφαση «καθοδηγείται από την πρωταρχική αρχή που είναι η προστασία της γυναικείας κατηγορίας».

World Athletics president Seb Coe says the global governing body has decided at this week's council meeting to exclude transgender women from female events. pic.twitter.com/ctV2FXHdWk