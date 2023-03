Jennifer Lopez: Στο πλευρό του Ben Affleck για την πρεμιέρα του «Air» - Τα τρυφερά στιγμιότυπα

Αν θες λίγη δόση τρυφερότητας και φιλιών από το διάσημο και εξαιρετικά ερωτευμένο ζευγάρι, μπορείς να τη βρεις εδώ απλόχερα

Στο Regency Village Theatre του Los Angeles, βρέθηκαν οι Jennifer Lopez και ο Ben Affleck, οι οποίοι έδωσαν την εντύπωση πως βρίσκονται στα καλύτερα τους. Οι εικόνες που μας έρχονται από την πρεμιέρα του «Air», είναι ιδιαίτερα τρυφερές και εντυπωσιακές, με το διάσημο ζευγάρι να μοιράζεται τον έρωτά του με τον φακό.

Η συγκεκριμένη πρεμιέρα μάλιστα, είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον Affleck, καθώς συμμετέχει και σκηνοθετεί μαζί με τον αγαπημένο του φίλο και συνεργάτη, Matt Damon. Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 5 Απριλίου και αφορά τις πρώτες μέρες της θρυλικής συνεργασίας του Michael Jordan με τη Nike. Στον ρόλο του Phil Knight (συν-ιδρυτή της Nike), πρωταγωνιστεί ο Ben Affleck, ενώ τον Matt Damon τον βλέπουμε στον ρόλο του Sonny Vaccaro, ο οποίος ήταν στέλεχος στην διάσημη εταιρεία αθλητικών ειδών.

Οι Lopez και Affleck, πατώντας στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας χάρισαν φιλιά, αγκαλιές και τρυφερές στιγμές που ενθουσίασαν το κοινό, ενώ για τη σημαντική αυτή ημέρα, η Jennifer Lopez επέλεξε μια neon δημιουργία που αναδείκνυε το σώμα της, ενώ ο Αffleck το πήγε πιο safe με ένα απλό κοστούμι.

Ο Affleck δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει την σύζυγό του που βρισκόταν στο πλευρό του, λέγοντας χαρακτηριστικά:



«Τίποτα απ' όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να είχαν γίνει, χωρίς την αγάπη και την υποστήριξη της συζύγου μου. Σημαίνεις τα πάντα για μένα, είσαι υπέροχη και πανέμορφη», δήλωσε ο Ben αναφερόμενος στην JLo, κάνοντας το κοινό να λιώνει (μαζί και εμάς).

"None of it would be possible, this company, this movie without the love and support of my wife...You mean the world to me, you're fabulous, you're amazing..."

Ben Affleck about @JLo 😭🤍#Airmovie pic.twitter.com/dndLH20kl3